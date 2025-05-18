印巴空戰後 大陸央視：殲10C首戰取得戰果

印度與巴基斯坦日前空戰，導致多架印度戰機遭擊落，包含法製的飆風戰機，而巴基斯坦官方日前坦承是由大陸出口的外銷型殲-10C擊落後，央視新聞昨天罕見主動強調外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果，「在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失」。

央視新聞十七日的「軍情時間到」欄目的報導並沒有指出是哪一場空戰，但此前，巴基斯坦在五月七日與印度的空戰中，宣稱以陸製殲-10CE擊落五架印軍戰機，自身並無損。

央視提到，殲-10CE是中國航空工業自主研製的全天候、單發單座多用途戰鬥機，具有體系協同作戰、強電磁對抗環境下超視距多目標攻擊，以及多模式對地精確打擊等能力；具有優良的中低空機動格鬥、超聲速飛行、短距起降、大作戰半徑、長航程及空中受油能力；裝備先進的綜合化航空電子系統和武器系統，外掛武器能力強。

大陸多家央媒在印巴空戰後立即報導巴國的戰果，引發印度不滿，印度官方十四日封鎖大陸兩家官媒新華社、人民日報旗下《環球時報》英文版的X平台帳號，指控這些帳戶最近在印度與巴基斯坦衝突中傳播「虛假訊息」。

南華早報十六日稱，環時帳號一度在印度無法訪問；新華社帳號的頁面顯示，應法律要求，該帳號在印度被限制訪問。

《印度時報》十四日指兩家大陸官媒的Ｘ帳號被新德里當局禁止，理由是「傳播未經證實的、關於印度軍隊的說法」。印度駐陸使館先前曾警告媒體，不要在社群媒體上發布未經證實的事實，並表示一些親巴基斯坦的人物正在傳播「毫無根據的說法」、試圖誤導公眾。

該使館七日在Ｘ上發文稱，「親愛的《環球時報》，我們建議你在發布這種虛假訊息之前，先核實事實、交叉檢查消息來源。」