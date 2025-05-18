英新任駐陸大使 前港督之子魏磊會流利中文

英國政府十六日公布，任命前港督衛奕信之子魏磊（Peter Wilson）出任駐中國大使。魏磊也在社群平台Ｘ用中文發文稱，他一九八一年首次到北京，九○、○○年代在北京生活過幾年，很榮幸將回到中國擔任英國駐華大使。

五十七歲的魏磊能講流利的普通話，他在社群文中表示，會在「這個對全球都重要的時間點」，領導英方在中國的團隊，為實現英國利益推進與中國的聯繫。

魏磊將於八月接任二○二○年上任的現任大使吳若蘭工作，吳若蘭將轉任其他外交職務。

據英國外交部網站，魏磊一九九五至一九九八年擔任初級外交官，曾在英駐陸使館工作，也曾短暫擔任前英相強生的首席私人秘書，並擔任過英駐荷蘭、巴西大使。魏磊的父親衛奕信是在一九八七至一九九二年擔任港督，當時魏磊曾跟隨父親赴港生活。

路透指出，英國政府正在為首相施凱爾今年的訪陸做準備，這是自二○一八年以來英國領導人首次訪陸。另據消息人士透露，施凱爾政府稱，預計六月初將發布一份全面的評估報告，這將是對英中關係的首次深入評估。

中國與英國關係自去年七月工黨政府上台後逐漸回暖，去年十月英國外交大臣拉米、今年一月財政大臣里夫斯先後訪陸。