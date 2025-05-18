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美駐陸大使履職 龐德偉商界老手

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
美國駐中國大使龐德偉十五日抵達北京，美國駐中使館人員歡迎他。圖／美國駐華大使館公眾號
美國駐中國大使龐德偉十五日抵達北京，美國駐中使館人員歡迎他。圖／美國駐華大使館公眾號

美國新任駐大陸大使龐德偉抵京履職。學者分析，龐德偉與美國總統川普關係緊密，可能更好起到橋梁溝通作用，對處理非常棘手和複雜的中美關係非常重要。而他的商界背景，也可能推動兩國經貿關係改善。

聯合早報引述新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝分析，在中美關稅戰背景下，一位熟悉商業環境的人代表美國出使大陸，在處理大陸事務時相信會非常有經驗，且值得信賴。他認為，龐德偉曾多次談到大陸給美國帶來的挑戰，說明他對兩國關係有很好把握，「肯定不是外交方面的新手」。

至於龐德偉與川普的關係，駱明輝分析，兩人關係的緊密程度，意味著龐德偉能以相當權威的方式代表華盛頓和川普發言。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯受訪時也認為，必要時，龐德偉能與川普直接接觸，更好地起到溝通橋梁的作用，這對處理非常棘手和複雜的中美關係非常重要。他說，龐德偉對經貿問題比較熟悉，可能推動改善中美經貿關係。

至於龐德偉下來面臨的挑戰，吳心伯研判，一是他能否以比較務實的態度處理對華關係，而不是完全以華盛頓為中心；二是他能否將中美經貿關係放在國際大環境下思考，而不是採用過於狹隘的觀點。

吳心伯說，目前中美政治互信非常低，怎樣推動兩國建立互信、減少信任赤字，這些雖然不是大使要單獨面對的課題，但也是他面臨的挑戰。「中美經貿團隊已經開始接觸了，但外交和安全團隊還沒有實質性接觸。這也是他作為大使面臨的一項緊迫任務。」

今年七十六歲的龐德偉有四十多年的商界背景，先後擔任過運動品牌Reebok及美國連鎖零售商店Dollar General的行政總裁。他在二○一四年步入政壇，擔任喬治亞州參議員，二○一八年和二○一九年曾率美國國會代表團訪陸，會見時任大陸總理李克強和副總理劉鶴

劉鶴 大使館 川普 李克強 美國

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