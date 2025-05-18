戰國「子彈庫帛書」 美國歸還大陸

大陸與美國達成關稅戰停火共識後，文物合作也有新消息，美國博物館近日將兩卷戰國時期的「子彈庫帛書」歸還給大陸，大陸駐美國大使謝鋒形容此事為「佳話」，也喊話雙方「在平等、尊重和互惠的基礎上加強對話、推進合作」。

大陸國家文物局十六日在大陸駐美大使館接收美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館返還的子彈庫帛書《五行令》、《攻守占》。謝鋒致辭時指，子彈庫帛書成功返還的佳話告訴我們，「在平等、尊重和互惠的基礎上加強對話、推進合作，雙方就能夠攜手辦成很多有利於兩國和世界的大事、實事、好事」。

央視新聞指，「子彈庫帛書」係一九四二年於長沙子彈庫楚墓遭盜掘出土，輾轉到骨董商蔡季襄手中，一九四六年被美國情報機關派遣入華的柯強以拍照為由騙至美國，當時係非法出境（此指違反中華民國十九年訂定之「古物保存法」）。帛書分三卷，逾九百字，是目前出土的唯一戰國帛書。

此次歸還的兩卷都是殘片，最為完整的第一卷《四時令》現由賽克勒基金會持有，大陸國家文物局在官網上強調，「將繼續推動《四時令》早日回歸」。

北京大學教授李零指出，子彈庫帛書內容屬於古代「術數」，意義不亞於死海文書在西方的重要性，它關係到中國的知識系統。她說，《五行令》，由兩部分組成，分別是「月名圖」和寫在「月名圖」下面的文字，內容是按五行講四時十二月的宜忌。《攻守占》，文字按東、西、南、北四個方向順時針排列，內容為戰爭軍事中攻城、守城的方向宜忌和日辰宜忌。

值得一提的是，此次追索，是大陸官方近年改採「溯源」新方式的體現，與以往在文物拍賣及「捐贈」等環節時追索不同。官方指出，基於溯源及流轉歷史研究形成的扎實完整證據鏈，以及「中美兩國間以文物回歸糾正歷史錯誤、推動雙方在專業領域長期合作」共識，經過多輪磋商，美方最終同意將帛書退出館藏並返還大陸。

資料顯示，大陸與美國二○○九年首度簽署防止中國文物非法入境美國的備忘錄，去年初第三度續簽，效期五年。美方已歸還六百餘件文物給大陸，不久前的今年三月甫歸還四十一件文物。