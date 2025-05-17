一路高喊救命…河南女子遭上銬強制送醫 院方竟辯稱約束帶

中國河南省禹州市一名女子昨天遭醫護上手銬強制送醫，她在過程中不斷自報姓名高喊救命。事件在社群引發質疑聲浪，院方辯稱使用的是精神科約束帶。不過禹州當局今天承認「採取不當約束措施」並懲處相關人員。

禹州網友16日在社群發布一段短影音顯示，一名被上手銬的女子，癱坐在地上不斷高喊救命，強調「我的頭腦很清晰」並自報姓名；兩名醫護要把她架上擔架，強制送醫治療。

女子當街高喊「你看我戴的手銬」，引發路人圍觀並質疑醫護：「她說她沒病，為何要給她戴手銬？」、「哪有醫院戴手銬的？」

短影音發布後，迅速引發熱傳。大陸網友一面倒質疑，醫院不是執法機關，憑什麼使用手銬當街抓走病人？由於中國不時傳出正常人「被精神病」的案例，許多網友還要求當局拿出該女子是精神病的證據。

據陸媒紅星新聞，事件引發關注後，禹州市中醫院120急救中心工作人員稱，這是一個精神病患者，屬於狂躁症。禹州市中醫院精神科工作人員回應稱，家屬讓醫護去接她，她當時情緒比較激動，就用了「精神科約束帶」，不是手銬。

不過影片清楚顯示，該女子被戴上的是金屬材質的手銬，不是非金屬材質的醫用約束帶。

禹州市衛生健康委員會今天通報，5月16日上午11時5分，禹州市120急救指揮中心接到民眾電話，稱自己女兒有焦慮、憂鬱病史，當時排斥吃藥治療、動手打人，請求120將患者帶走治療。禹州市中醫院救護車到達現場，查實患者在鄭州大學第一附屬醫院多次就診並住院治療。

通報稱，由於患者躁狂發作、拒不配合，為避免對其他在場人員造成人身傷害，經在場家屬同意採取「臨時性強制措施」並全程由家屬陪同送往醫院治療。

通報並稱，其間，醫護人員「採取不當約束措施」，在社會上造成了負面影響。禹州市衛健委迅速進行調查處置，責令涉事醫院對當值醫生謝某某停職處理、對工作人員高某某予以辭退，並作進一步調查處置。