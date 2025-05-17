中國多地旱情嚴重衝擊農業 陝西64年來雨量最少

中國陝西、河南、甘肅、廣西等多地出現嚴重乾旱。陝西是1961年以來全省同期平均降水量最少的一年，有當地農民說，「過年後就沒下雨，土地和沙漠一樣」，旱情已導致大面積地區無法正常春播。

中國青年報app（應用程式）16日報導，去冬今春以來，陝西省降水量少，是1961年以來全省同期平均降水量最少的一年，加之氣溫持續較高，陝北、關中和陝南均出現嚴峻旱情，而且短期內緩解可能性很小，已經影響到越冬糧食作物和經濟作物的生長發育，還直接導致大面積地區無法正常春播。

中青網新媒體發布的影片中，陝西中南部已經達到特旱級別，當地農民表示，「過年後就沒下雨，（土地）乾旱就和沙漠一樣，十幾公分下去都一點水沒有」，並稱旱情導致玉米播種延遲了一個月。

「每日經濟新聞」15日報導，今年以來，華南、華北、西北、長江中下游地區以及四川等地乾旱呈現快速發展的趨勢。5月份以來，陝西、河南、江蘇、湖北、廣西等省區存在重旱。其中，陝西南部、河南西部、湖北西北部、江蘇南部等地一度達到特旱級別。

根據中國國家氣候中心公布的數據，今年1月1日至5月6日，廣西、安徽和江蘇平均乾旱天數均為1961年以來歷史同期最多。

儘管4月19日以來南方降水逐漸增多，華南氣象乾旱逐漸緩和，但4月下旬以來，陝西南部、河南西部、安徽和江蘇中南部等地乾旱又有所發展。

澎湃新聞16日報導指出，今年以來，安徽省降雨較常年同期偏少5成，旱情逐步顯現。截至目前，包括淮水北調工程在內的4項大水利工程已累計跨區域調水11.64億立方公尺因應，保障合肥、江淮分水嶺地區及皖北地區生活生產生態用水需求。