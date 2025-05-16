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姚謙收藏「張愛玲」拍出1.7億元 中國畫家劉野作品

中央社／ 上海16日電
劉野筆下的張愛玲。圖／姚謙提供
劉野筆下的張愛玲。圖／姚謙提供

中國當代藝術家劉野的畫作「張愛玲」，近日在中國嘉德拍賣以超過新台幣1.7億元的高價成交。這幅作品先前由台灣作詞人姚謙收藏。

陸媒經濟觀察網今天報導，13日晚在2025年中國嘉德春季拍賣會「當代藝術夜場」中，劉野的「張愛玲」以人民幣4255萬元（下同，約新台幣1億7871萬元）成交，成為本場明星拍品。

報導說，這幅創作於2004年的布面油畫（60×45公分），以超現實主義與卡通風格融合的獨特語言，描繪了作家張愛玲的孤獨與疏離感。

「張愛玲」從900萬元起拍，經過數十輪競價後以3700萬元落槌，加上佣金後以4255萬元成交，最終成交價超過最低估價近5倍，成為劉野個人拍賣紀錄的第4高價。

劉野的女性肖像系列中，「張愛玲」是唯一以作家為主題的作品。「張愛玲」首次亮相於武漢美術文獻提名展，奠定了其學術地位，並被收錄於多部權威著作。

根據微信公眾號「藝術亞洲ArtAsia」，劉野1964年出生於北京，早年在德國柏林藝術學院深造時，深受蒙德里安（Piet Mondrian）幾何美學與巴爾蒂斯神秘主義的影響，形成了標誌性的「極簡超現實」風格。他筆下圓頭圓腦的人物看似天真，卻往往包裹著對歷史、文學與人性的深刻反思。

報導說，這幅作品在20年間身價暴漲近百倍，原收藏者是台灣作詞人姚謙。

姚謙曾在報刊撰文表示，自己從中學時開始讀張愛玲的作品，有些歌詞創作也是向張愛玲學習。他並指自己是在2000年認識劉野，後來劉野要創作張愛玲的題材，但擔心對其作品不夠熟悉，於是姚謙在聊天時說出對張愛玲作品的閱讀想法；姚謙希望收藏劉野完成的第一張張愛玲，對方欣然同意。

台幣 張愛玲 微信

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