性侵未成年人還拍攝！陸今一口氣處決三人：堅決嚴懲

昨天為國際家庭日，下月1日也將是國際兒童節之際，大陸最高人民法院今天（16日）公告，「三名強姦未成年人的罪犯被依法執行死刑」。這三人的罪刑包括網路誘騙、脅迫少女，甚至拍攝影片、多次施暴等。大陸最高法院負責人強調，要堅決依法嚴懲性侵害未成年人犯罪，以法治利劍守護未成年人安全。

據央視新聞，經最高人民法院核准，強姦未成年人的罪犯趙某、王某某、陳某某今天被依法執行死刑。

根據大陸最高人民法院發布的公示公告，這三人雖未直接致人於死，但罪刑眾多，甚至導致被害人試圖自殺等。

公告稱，第一名罪犯趙某於2018年4月至2019年3月，利用在某教育基地擔任教員的身分，夥同其他教員使用毆打、辱罵等方式對數十名未成年學員實施虐待和非法拘禁，並以此對學員心理控制，利用脅迫、利誘以及拍攝影片等手段，多次對8名未成年女性學員性侵害，其中包括3名幼女。

第二名罪犯王某，2019年9月至2022年5月，以冒充導演招募小演員或冒充女性未成年人的方式，透過網絡誘騙、脅迫未成年被害人拍攝提供不雅照、影片，後以此威脅，共性侵並猥褻9名未成年女性，其中包括7名幼女，甚至有1名精神發育遲滯的未成年女性。此外，他還猥褻了其他10名幼女、1名男童。

第三名罪犯陳某某，先前曾因性侵被判處刑罰，後他在2022年1月至4月，透過加入學生的社交群組，選擇其中部分女學生，以誘騙、脅迫等方式約出，共性侵3名幼女7次，性侵1名未成年女性未遂，還拍攝影片脅迫，導致受害人自殘、試圖自殺、輟學。此外，他還和同夥對受害人輪流性侵，或猥褻其他受害者、敲詐勒索等。

最高法負責人表示，此次對三名罪犯執行死刑，彰顯依法嚴懲此類犯罪的鮮明態度，向全社會宣告「侵害孩子者，必嚴懲不貸」。

值得注意的是，本月14日，陸媒紅星新聞也報導，山西省忻州市中級人民法院刑事審判庭工作人14日當天也證實一名劉姓性侵犯已被執行死刑，該「男子劉某某深夜入戶性侵八旬獨居婦女，手段特別殘忍，罪行極其嚴重」。

在最高法公布同日處決三名性侵罪犯後，相關訊息也在陸網引起討論，有網友直呼，光看文字就窒息了，有人說「看到三個都是死刑就放心了」，「懲惡就是揚善」。