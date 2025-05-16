中國COVID-19疫情再現高峰 南方比北方嚴重

相隔一年，中國COVID-19疫情再現高峰，躍為急診就診量首位病原體，迄今未見趨緩。其中，南方省分感染率普遍高於北方，港澳地區也處在高峰期。

綜合經濟觀察報、廣州日報，近一個月來，中國大陸地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性率明顯上升，歌手陳奕迅也因確診宣布演唱會延期，疫情再起引發關注。

中國疾控中心5月8日發布的監測資料顯示，監測期內（3月31日至5月4日）急診流感類病例中COVID-19陽性率由7.5%上升至16.2%；住院病例陽性率由3.3%上升至6.3%，已成為急診就診量首位病原體。

根據中國疾控中心資料，4月28日至5月4日，在15歲至59歲、60歲以上人群中，急診流感類病例、住院嚴重急性呼吸道感染病例的COVID-19陽性率均排在第一。

報導說，這波疫情主要是Omicron系列病毒株，包括XDV和NB.1.8.1分支。具有較強免疫逃逸能力，但致病力未明顯增強，尚未引發重症高峰。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，從3月開始，COVID-19門診就診人數、陽性率都開始增加；4月、5月有上升趨勢，暫時還沒有看到下降。

他說，本輪疫情小高峰距離上一次小高峰已經將近一年，很多人對COVID-19的抗體下降了，所以更容易感染。

李侗曾說，總體而言，重症不多，住院病例還是比較少的。本輪感染大部分人症狀比較輕，主要是中低程度的發燒、咽痛、咳嗽，有的人也會乏力、肌肉酸痛。

當前中國大陸疫情，南方比北方更嚴重。根據廣東省疾病預防控制局公佈的資料，4月份，COVID-19感染報告發病數位居乙類傳染病首位。

港澳地區也處在疫情高峰期。

香港衞生署衞生防護中心昨天通報，COVID-19陽性率從4週前的6.21%逐步增至13.66%，創近一年新高。過去4週，共錄得81宗涉及成年人的嚴重個案，其中30人死亡。

據澳門衛生局發布，澳門疫情在3月中旬達到高峰，COVID-19陽性率為44.3%，其後逐漸下降，但近期輕微回升。