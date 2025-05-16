快訊

整理包／考生加油！114國中會考明登場 考場規定、各科備考重點一把抓

台灣稅率揭曉？2至3周內公布對各國關稅 川普強調「沒有餘裕了」

聽新聞
0:00 / 0:00

中國COVID-19疫情再現高峰 南方比北方嚴重

中央社／ 台北16日電
近一個月來，大陸地區COVID-19陽性率明顯上升。圖為五一長假，遊客在南京夫子廟景區遊覽。
近一個月來，大陸地區COVID-19陽性率明顯上升。圖為五一長假，遊客在南京夫子廟景區遊覽。

相隔一年，中國COVID-19疫情再現高峰，躍為急診就診量首位病原體，迄今未見趨緩。其中，南方省分感染率普遍高於北方，港澳地區也處在高峰期。

綜合經濟觀察報、廣州日報，近一個月來，中國大陸地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性率明顯上升，歌手陳奕迅也因確診宣布演唱會延期，疫情再起引發關注。

中國疾控中心5月8日發布的監測資料顯示，監測期內（3月31日至5月4日）急診流感類病例中COVID-19陽性率由7.5%上升至16.2%；住院病例陽性率由3.3%上升至6.3%，已成為急診就診量首位病原體。

根據中國疾控中心資料，4月28日至5月4日，在15歲至59歲、60歲以上人群中，急診流感類病例、住院嚴重急性呼吸道感染病例的COVID-19陽性率均排在第一。

報導說，這波疫情主要是Omicron系列病毒株，包括XDV和NB.1.8.1分支。具有較強免疫逃逸能力，但致病力未明顯增強，尚未引發重症高峰。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，從3月開始，COVID-19門診就診人數、陽性率都開始增加；4月、5月有上升趨勢，暫時還沒有看到下降。

他說，本輪疫情小高峰距離上一次小高峰已經將近一年，很多人對COVID-19的抗體下降了，所以更容易感染。

李侗曾說，總體而言，重症不多，住院病例還是比較少的。本輪感染大部分人症狀比較輕，主要是中低程度的發燒、咽痛、咳嗽，有的人也會乏力、肌肉酸痛。

當前中國大陸疫情，南方比北方更嚴重。根據廣東省疾病預防控制局公佈的資料，4月份，COVID-19感染報告發病數位居乙類傳染病首位。

港澳地區也處在疫情高峰期。

香港衞生署衞生防護中心昨天通報，COVID-19陽性率從4週前的6.21%逐步增至13.66%，創近一年新高。過去4週，共錄得81宗涉及成年人的嚴重個案，其中30人死亡。

據澳門衛生局發布，澳門疫情在3月中旬達到高峰，COVID-19陽性率為44.3%，其後逐漸下降，但近期輕微回升。

COVID-19 疫情

延伸閱讀

COVID-19疫情估6月達高峰 帶動疫苗打氣增2成

港新冠入春後突增 4周81重症含30死 已變周期性風土病

11個月男嬰重症哮吼 新冠就診連5周上升 下月恐達高峰

婦產科住院醫師於台大急診性侵病患 林靜儀：啟動醫師懲戒委員會

相關新聞

大陸、港澳近期新冠疫情又升溫 專家估「不會持續太久」

大陸、港澳地區近1個月來新冠疫情上升，中國大陸「疾病預防控制中心」表示，4月新型冠狀病毒檢測陽性率呈上升趨勢，南方省份檢...

中國COVID-19疫情再現高峰 南方比北方嚴重

相隔一年，中國COVID-19疫情再現高峰，躍為急診就診量首位病原體，迄今未見趨緩。其中，南方省分感染率普遍高於北方，港...

全中國1隻？「斑鱉」蘇蘇好孤獨 有組織懸賞10萬幫找伴

還記得世界上「最孤獨的動物」斑鱉嗎？日前全中國僅存1隻的斑鱉「蘇蘇」在蘇州一處動物園罕見現身，引發討論。有非營利組織發出...

「小趙麗穎」戴230萬耳環 網炸鍋…父被曝是退休公務員

連日來，17歲女演員黃楊鈿甜佩戴價值230萬元（人民幣，下同，約31.9萬美元）耳環的消息在網路上傳播，引發關注。消息稱...

港新冠入春後突增 4周81重症含30死 已變周期性風土病

香港衛生防護中心15日公布新一期新冠流感疫疫情，過去一周（5月4至10日）新冠病毒檢測陽性率為13.66%，對比前一周的...

為補公立人數？河北民辦小學遭關停 千名家長市府維權

河北省邢台市南宮市一所民辦學校「豐翼小學」近日傳出突然關停，引發超過1000名學生家長到市政府集體抗議。事件持續多日，政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。