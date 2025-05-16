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大陸、港澳近期新冠疫情又升溫 專家估「不會持續太久」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
中國大陸、港澳近期進入新冠病毒高峰期，檢測陽性比率攀升。（中通社資料照）
中國大陸、港澳近期進入新冠病毒高峰期，檢測陽性比率攀升。（中通社資料照）

大陸、港澳地區近1個月來新冠疫情上升，中國大陸「疾病預防控制中心」表示，4月新型冠狀病毒檢測陽性率呈上升趨勢，南方省份檢測陽性率高於北方省份；另外於15日，香港知名歌手陳奕迅巡迴演唱會官方微博也發布延期公告稱，陳奕迅經醫生診斷確診為新冠肺炎，須立即停止所有演出活動並進行休養。

界面新聞報導，8日，中國疾病預防控制中心（中疾控）發布4月（3月31日至5月4日）的全大陸「急性呼吸道傳染病哨點監測」情況，分析顯示，4月新型冠狀病毒檢測陽性率呈上升趨勢，南方省份陽性率高於北方，部分陽性率上升較早的省份則疫情增幅趨緩。

報導指，在港澳地區同樣出現新冠病毒流行趨勢。8日，香港特區政府衛生署衛生防護中心發布數據稱，截至4月19日，新冠病毒檢測陽性率，從4周前的1.71%上升至8.21%。4月27日至5月3日，化驗所新增帶有新冠樣本數量為972個，較前一周增加134個。同期有31例涉及新冠的重症及死亡個案，較前一周增加近1倍。

至於5月4至7日，香港每天新增新冠陽性樣本131至199例。

澳門衛生局5月13日則披露，流感樣病人檢出新冠病毒的陽性率，今年自2月下旬開始上升，3月中旬達高峰，其後逐漸下降，目前近3周呈現波動，總體來說，澳門新冠病毒近期仍處於較活躍水平。

大陸病毒學專家常榮山分析，此次新冠流行可能和兩方面原因有關。自2022年12月以來，中國大陸新冠、流感交叉流行；自2023年3月以來，新冠的流行波強度普遍低於流感，但間隔規律消失。另外，今年2月，大陸經歷一波3年以來最小的流感全國性流行，人群群體免疫力下降，為新冠的再次流行創造了機會。

但常榮山認為，此次的新冠流行「即將見頂」，不會持續太久，他預估5月中旬就是波峰，6月後新冠陽性率會開始下降。他建議，多次感染過新冠、以往感染時症狀較重、免疫力低下的慢性病患者，在人群聚集的地方建議戴口罩，勤洗手；敏感人群若再次感染，建議48小時內口服抗病毒藥，減輕感染症狀及降低新冠肺炎、長新冠的風險。

新冠肺炎 流感 疫情

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