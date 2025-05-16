走出中央電視台舒適圈的柴靜 成功轉型自媒體人

前央視主持人柴靜的舊作昨天被下令在中國大陸下架，讓外界再度關注這位曾有「才女、公知女神」等稱號的知名媒體人。她在2023年中成為Youtube上的自媒體人後，討論許多在中國被禁的話題，而引起大陸民眾的共鳴。

柴靜2013年初出版的「看見」一書，內容講述她在央視10年歷程，也反映出中國社會變遷，近年來已不太被人提起。但北京貝貝特出版顧問有限公司昨天突然發出圖書下架通知，表示「看見」一書因「質量（品質）問題」停止出版發行，決定將該書全部下架並召回。

目前當當網、京東等平台上仍能找到「看見」一書，但從價格和出貨店舖來看，大部分都是二手書。

外界認為，這本書多年未再版，現在被正式官宣下架，說明了不是書有問題而是作者變得敏感。由於柴靜現在在海外自媒體上動輒有上百萬次瀏覽量，也有中國網友指出，下架其舊作儘管殺傷力有限，卻是官方對她以及其他類似海外媒體人的警告。

根據公開報導，現年49歲的柴靜，25歲時就開始在中國官媒央視工作，擔任一些節目的主持人和記者。2003年，她曾深入嚴重急性呼吸道症候群（SARS）第一線報導，被南方都市報評選為年度風雲記者。此後，她還參與過汶川地震、兩會、北京奧運、環保減碳等許多重要議題或社會熱門新聞的報導。

2012年底，她在新書「看見」的首發會上，央視主持人白岩松、崔永元以及科技企業名人羅永浩、導演陳曉卿等都為她站台，也顯示出柴靜的人氣和影響力。這本書迅速在2013年成為破100萬冊的暢銷書。

柴靜以她關懷的視野和犀利提問，贏得許多觀眾的肯定，展現出新聞人的使命，獲得「公知女神」的封號，導致在她後來被爆出赴美生子後引發許多批評，被認為與其形象不符，被批評是「假愛國」。

2014年，柴靜離開央視。2015年2月，她在網上推出自費拍攝的調查紀錄片「穹頂之下」，影片以女兒患瘤為引入點，探討中國空氣汙染的問題。她以慣有的感性姿態出場，並佐以各種數據說名霧霾的可怕，立刻讓飽受空汙困擾的大陸社會予以熱情回應。該影片在播出48小時後，總播放次數已超2億次。

「穹頂之下」很快就遭到下架，網上只剩下一些關於其「不夠科學」的評論。2015年4月，她入選美國時代雜誌的年度百大人物，與中國國家主席習近平同榜，其他上榜的中國人還有小米科技創辦人雷軍，以及現在已入獄的香港蘋果日報創辦人黎智英。

此後數年，柴靜再次消失在大眾面前。2017年，其全家移居西班牙巴賽隆納，她將一家人親歷的恐怖襲擊事件為靈感做追蹤報導，在2023年於個人YouTube頻道上播出6集系列紀錄片「陌生人--對話聖戰分子」。這些影片的預告片在中國的社群媒體微信上迅速傳播，但也很快被屏蔽。

成為YouTube頻道上的海外自媒體人後，柴靜製作的節目多次引發中國大陸民眾的共鳴。她並不只關注時事，也會回顧歷史，特別是那些在中國境內不被允許談論的歷史，包括專訪「河殤」作者蘇曉康、與毛澤東秘書李銳之女李南央對話、訪談北大退休教授賀衛方談法治等。

有大陸民眾評價，認為柴靜在國內憋了好幾年後，「現在訪問的都是我想看的人，覺得她的節目都很精準，提問特別能擊中大陸人的點」。

近期柴靜採訪分別在俄羅斯、烏克蘭作戰的中國人和台灣人，引發許多關注。最新一期則是在台海局勢緊張下，採訪台灣老兵高秉涵，談國共內戰時的殘酷往事。

柴靜曾在2011年採訪過高秉涵，她說，當時央視沒人敢批准這個採訪，她以個人身分到台灣拍攝。這一次90歲的高秉涵主動聯繫了她，講述完整版本的內戰往事，「因為兩岸正籠罩在又一場戰爭陰雲之下」。許多大陸民眾在這集節目的留言區表示，看了十分感動，希望兩岸和平，或按讚超過1200次的一則留言說，「我支持和平，反對戰爭，尊重台灣人民的選擇」。