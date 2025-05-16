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COVID-19又再活躍 港府籲各界警覺

中央社／ 香港16日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）近期又在香港活躍，香港衛生部門已呼籲年長者和慢性病患者等高風險人士盡快接種疫苗，同時提醒各界警覺。

COVID-19於2020年初襲港，其後3年間導致數以百萬計港人感染病毒，另有9000多人死於這種病毒。2023年初，疫情過去，政府取消各種防疫措施，香港對外往來逐步恢復正常。

不過，衛生署衛生防護中心公布，COVID-19主要監測指標數據近期創下一年新高。

中心總監徐樂堅說，在疫情復常後，本地每隔半年至9個月經歷一次新冠活躍週期，參考全球流行病學數據，中心方面認為，新冠已演變成為一種有週期性的風土病。

他表示，在本月10日以前的4週，本地污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及化驗所新增核酸檢測陽性數目持續上升，當中呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率由6.21%逐步增至13.66%，創近1年新高。

同期間，公立醫院及民營診所的新冠求診比率也明顯上升。

他表示，在過去4週，中心接獲81例涉及成年人的新冠嚴重個案（包括30例死亡個案），當中超過9成是慢性病患者。

在兒童方面，中心接獲5例嚴重個案，當中兩人有長期患病紀錄。

COVID-19 衛生署

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