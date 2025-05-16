第二條中蒙跨境鐵路開工

中國國家能源集團表示，中蒙兩國能源合作重要通道—中蒙甘其毛都至嘎舒蘇海圖鐵路14日開工建設。這是繼1956年二連浩特至扎門烏德鐵路通車後，近70年再建的第二條中蒙跨境鐵路。

中通社報導，中蒙跨境鐵路項目由中蒙兩國共同推進，項目自內蒙古自治區巴彥淖爾市甘其毛都口岸出境，經蒙古國嘎舒蘇海圖口岸，連接蒙古國南戈壁省嘎舒蘇海圖站。

該項目由甘其毛都—嘎舒蘇海圖口岸跨境鐵路大橋項目（跨境）和配套的甘其毛都口岸鐵路場站建設項目（境內）兩部分組成，中國段項目由國家能源集團投資建設，計畫2027年建成通車。蒙方段由塔本陶勒蓋鐵路公司投資建設。雙方明確跨境鐵路「統一設計、各自建設、一次聯通」。

目前，該項目前期配套工程—甘泉鐵路已開通運營。該項目建成後將實現甘泉鐵路與蒙古國南向鐵路的聯通，有利於進一步擴大兩國間能源資源領域貿易規模，促進沿線兩國基礎設施互聯互通和經貿往來，帶動中蒙兩國跨境物流、產業園區、邊貿服務等業態升級。