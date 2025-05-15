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鸚鵡疑被欺負到「禿頭」抑鬱？ 北京動物園回應了

香港01／ 撰文：陳進安
「禿頭」鸚鵡引起熱議。（微博）
「禿頭」鸚鵡引起熱議。（微博）

近日，有網民發布畫面稱發現北京動物園內一隻鸚鵡頭頂羽毛脫落，甚至皮膚裸露，期間雙眼緊閉一動不動，令不少網民直呼心痛，甚至懷疑小鸚鵡是被欺負到「禿頂」，更疑似抑鬱。對此，北京動物園官方微博周三（14日）回應指，雛鳥出巢後，親鳥存在啄咬雛鳥羽毛的行為，導致雛鳥出現毛髮不齊的情況，一般待雛鳥獨立後，羽毛會逐漸恢復。

北京動物園官方微博指，網絡流傳關心的「禿頭」鸚鵡為園區亞歷山大鸚鵡的雛鳥之一。近期，亞歷山大鸚鵡共繁殖三隻雛鳥，分別於4月22、25、26日出巢，出巢時狀態良好，均由親鳥自然哺育。雛鳥出巢後，親鳥存在啄咬雛鳥羽毛的行為，導致雛鳥出現毛髮不齊的情況。

園方強調，在以往的鸚鵡繁育過程中，也存在類似情況出現，一般待雛鳥獨立後，羽毛會逐漸恢復。為減少對親鳥育雛自然行為的影響，他們未進行過多人為干預，但飼養員和獸醫會密切關注。

而在5月12日，飼養員發現22日出巢的雛鳥體況較差，將其轉移至非展示區單獨飼養，獸醫採取相應治療護理措施。13日，雛鳥經救治無效死亡。至於另兩隻雛鳥，目前精神食欲較好，園方將會繼續加強巡視觀察，如發現異常情況將及時採取措施，「感謝大家對小鸚鵡們的關注與喜愛！」

北京動物園官方微博回應。（微博）
北京動物園官方微博回應。（微博）

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文章授權轉載自《香港01》

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