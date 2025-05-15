大學興起輕食風 少油少鹽「圈粉」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「一分手撕雞胸、一分紫薯、一分西蘭花，沒負擔又好吃！」13日晚間，天津大學衛津路校區學四食堂的輕食窗口前排起了隊，學生自選拼搭自己的健康晚餐。

中新社報導，輕食風正在各地高校（高等院校）食堂興起。梳理發現，今年春天以來，北京、四川、安徽等地的高校食堂紛紛上新輕食減脂餐，少油少鹽、自由搭配、價格親民，「圈粉」大學生。

天津大學是較早探索輕食餐的高校之一。2022年，學校在註冊營養師建議下於衛津路校區設立首個減脂窗口，目前已推廣至多個校區。膳食中心工作人員周冉介紹，窗口菜品按30克、50克小分計價，學生可自由組合，既靈活又親民。 　

天津大學管理與經濟學部的解乾宏學習任務繁重，曾長期依賴外賣，「油多、貴，還不健康」。今年春季，他從高熱量外賣，轉向輕食控卡。 　

「兩分青菜、一分蛋羹、一分蛋白質、少量主食」，是天津大學精密儀器與光電子工程學院學生馬佳明的固定搭配。配合快走、慢跑、羽毛球等規律運動，她已成功減重4公斤。

多地高校也在持續優化輕食體驗。四川大學上線「輕食2.0plus版」，窗口同步展示營養資訊，方便精準搭配；山東大學在自動售餐機推出恰巴塔三明治、減脂無米拌飯等輕食盒子系列美食；哈爾濱醫科大學的智慧餐盤，能顯示熱量、蛋白質、碳水攝入情況。 　

在天津工業大學，今年4月上線的輕食窗口日均接待超300人次，復購率超過六成。學校依據官方指南設計菜單，主打中式輕食概念，用香煎雞胸、滷牛肉等傳統烹飪方式替代西式冷沙拉，更貼合本土飲食習慣，搭配自製特色醬汁，頗受歡迎。

天津中醫藥大學第一附屬醫院營養科副主任張克明指出，學生群體對健康認知不斷提升，但仍存在很多不良飲食習慣。高校輕食窗口的設立，不僅是服務供給的優化，也體現了飲食健康教育的延伸。

少油少鹽 高校

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