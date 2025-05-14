快訊

套路沒用？川普退讓劇本再上演 外媒分析：關稅包裝「真正目的」

藝人閃兵案擴大！棒棒堂李銓15萬、陳大天25萬交保

黃子佼又與1女和解當場給錢 告訴代理人批：用極低金額打發被害人

中國愛奇藝、輕顏被點名 違法違規收集個資

中央社／ 台北14日電

中國政府單位專案清查行動應用程式（App），愛奇藝、輕顏等共計65款App被點名存在違法違規收集個人資料狀況，包括未經使用者同意將使用者個人資料提供給第三人。

中國國家網絡安全通報中心微信公眾號公告，2025年個人訊息保護系列專項行動遵循「網絡安全法」、「個人信息保護法」等法律法規清查App，在4月8至28日期間檢測，發現共計65款App有違法違規問題。

公告羅列出12種違法違規樣態，愛奇藝、輕顏等App被點名。

愛奇藝涉及5種違法違規樣態，包括未經使用者同意將個人資料提供給其他資料處理者、未提供有效的更正或刪除個人資料和註銷帳號功能、未在承諾時限內受理與處理投訴或舉報、未提供撤回同意收集個人資料途徑、自動化對個人推播訊息或商業行銷。

愛奇藝公司透過發言人微博發布聲明表示，對於檢測結果高度重視，目前正在積極整改，後續將更新合乎規定新版本，繼續嚴格落實個人資料保護責任，提供使用者安全優質服務。

輕顏為一款美顏修圖App，涉及2種違法違規樣態，分別為未經使用者同意將個人資料提供給其他資料處理者、隱私政策未逐一列出App收集使用個人資料目的、方式、範圍等；輕顏目前未有對外回應。

其他App涉及違法違規樣態包括未用「彈窗」明顯方式提醒使用者隱私政策等個人資料收集規則、未徵得使用者同意即打開個人資料收集許可權、處理敏感個人資料未取得同意、收集未成年人資料未取得監護人同意、未採取加密或去標識化等安全技術措施、缺乏隱私政策。

人資 使用者 隱私

延伸閱讀

提升企業韌性獲肯定 兆豐證券通過BS 10012國際個資保護認證

愛奇藝App遭陸官方點名違規蒐集個資 稱會整頓改革

查「死亡連署」罷免綠委伍麗華 屏檢搜索國民黨屏縣黨部

花蓮「查水表案」偵結 民政處長明良臻等3官員違反個資遭訴

相關新聞

抗戰勝利80周年 中國公布紀念活動標識 藏4大寓意

中國國務院新聞辦公室13日公開發布中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動標識，這也意味中國紀念抗戰勝利8...

港星王喜爆去年2度在台遭迷姦 重創身心導致急性腎衰竭

57歲的香港男星王喜，2021年從英國倫敦移居台灣後，經常在個人社群平台分享生活點滴，近日他分享影片，詳述自己去年兩次遭...

光影科技帶火「四川小吳哥窟」 水幕像電影幕布講故事

今年中國「五一」假期期間，被譽為「四川小吳哥窟」的四川德陽石刻公園一度成為網路熱點。一場以「石刻麗影 煥動德陽」為主題的...

到此一遊的儀式感 陸景區三件套賣翻

今年五一小長假，除了看著各景點密密麻麻又一望無際的絕望人海興嘆，愈來愈多的年輕人認為，「人仌众」要擠得有價值，擠得以後必...

陸職場AI使用率 高於全球平均

畢馬威（KPMG）近日發布的「全球人工智能信任、態度與應用調查報告（2025）」稱，中國職場AI工具使用率高達93%，遠...

光影科技 帶火四川小吳哥窟

今年大陸「五一」假期期間，被譽為「四川小吳哥窟」的四川德陽石刻公園一度成為網路熱點。一場以「石刻麗影 煥動德陽」為主題的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。