中國愛奇藝、輕顏被點名 違法違規收集個資

中國政府單位專案清查行動應用程式（App），愛奇藝、輕顏等共計65款App被點名存在違法違規收集個人資料狀況，包括未經使用者同意將使用者個人資料提供給第三人。

中國國家網絡安全通報中心微信公眾號公告，2025年個人訊息保護系列專項行動遵循「網絡安全法」、「個人信息保護法」等法律法規清查App，在4月8至28日期間檢測，發現共計65款App有違法違規問題。

公告羅列出12種違法違規樣態，愛奇藝、輕顏等App被點名。

愛奇藝涉及5種違法違規樣態，包括未經使用者同意將個人資料提供給其他資料處理者、未提供有效的更正或刪除個人資料和註銷帳號功能、未在承諾時限內受理與處理投訴或舉報、未提供撤回同意收集個人資料途徑、自動化對個人推播訊息或商業行銷。

愛奇藝公司透過發言人微博發布聲明表示，對於檢測結果高度重視，目前正在積極整改，後續將更新合乎規定新版本，繼續嚴格落實個人資料保護責任，提供使用者安全優質服務。

輕顏為一款美顏修圖App，涉及2種違法違規樣態，分別為未經使用者同意將個人資料提供給其他資料處理者、隱私政策未逐一列出App收集使用個人資料目的、方式、範圍等；輕顏目前未有對外回應。

其他App涉及違法違規樣態包括未用「彈窗」明顯方式提醒使用者隱私政策等個人資料收集規則、未徵得使用者同意即打開個人資料收集許可權、處理敏感個人資料未取得同意、收集未成年人資料未取得監護人同意、未採取加密或去標識化等安全技術措施、缺乏隱私政策。