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陸職場AI使用率 高於全球平均

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

畢馬威（KPMG）近日發布的「全球人工智能信任、態度與應用調查報告（2025）」稱，中國職場AI工具使用率高達93%，遠高於全球平均水平（58%）。 　　

中新社報導，本次調研由墨爾本大學商學院相關研究團隊聯合畢馬威於2024年11月至2025年1月開展，覆蓋47個國家的4.8萬名受訪者，為同類研究中最大規模。 　

報告稱，全球受訪者中58%主動使用AI工具，其中三成每周甚至每天使用。中國職場AI應用率高達93%，50%使用者達到常態化應用水平，展現顯著領先優勢。 　

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，本次調研顯示，中國受訪者對人工智能的信任度和接受程度顯著高於全球平均水平，同時也對高水平安全治理提出更高要求。中國多地已將確保大模型應用「合規、安全、可信」作為重要舉措。

全球八成受訪者親歷AI技術紅利：自動化處理日常工作、個性化服務精準觸達、運營成本顯著優化、技術門檻持續降低。但受訪者同時對網絡安全漏洞頻發、虛假信息泛濫等風險表示憂慮。

調查顯示，全球七成受訪者呼籲加強AI監管治理框架，僅43%認為現行法規具備充分約束力。87%的全球受訪者（中國為86%）要求構建跨國監管體系，遏制AI虛假信息。

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