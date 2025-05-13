大陸這所大學女副校長竟是陜西首富 身價1900億元

據上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，今年4月上任的西安西北大學女副校長范代娣及其丈夫以持股市值超過新台幣1,900億元的身價，躍升為新一任陜西首富。

范代娣及其丈夫嚴建亞名下有「巨子生物」和「三角防務」兩家上市公司。截至5月12日收盤，巨子生物的市值為港幣836億元，三角防務市值為人民幣147億元。

據《新財富雜誌》報導，范代娣夫婦通過juzi holding持股香港上市公司巨子生物56.5%；三角防務則於2019年登陸創業板，嚴建亞通過三森實業、西安鵬輝及直接持股等，合計控制16.09%股權，穿透後，其實際持股13.77%。按5月12日收盤價計算，范代娣及嚴建亞合計持股市值達人民幣457億元（約合新台幣1,919億元）。

2024年胡潤百富榜中，嚴建亞、范代娣夫婦以245億元排在大陸全國第196位，為陜西第三大富豪。

西北大學官網資料顯示，范代娣1966年1月出生，現年59歲，陜西蒲城人，從華東理工大學生物工程系博士畢業後，便進入西北大學工作，歷任西北大學化工學院副院長、院長。今年4月，范代娣出任西北大學黨委委員、常委、副校長。

嚴建亞與范代娣同齡，本科畢業於西北大學化工系，現為西北大學教授，博士生導師。

2000年，范代娣用基因工程技術高密度發酵生產的一種類人膠原蛋白宣告問世。2001年，范代娣申請了中國第一個重組膠原蛋白發明專利——「一種類人膠原蛋白及其生產方法」。同年9月，范代娣夫妻二人創立了巨子生物基因技術股份有限公司。

自2019年起，巨子生物成為中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理產品公司，也是全球擁有最大重組膠原蛋白產能的企業之一。2022年11月，該公司在港股上市。

《新財富雜誌》指出，范代娣29歲的女兒嚴鈺博則是「學霸」，本科在多倫多大學主修雙學位，後取得加州大學洛杉磯分校（UCLA）碩士學位。返國工作之餘，嚴鈺博還在兩年內考下四門金融證書，晉升巨子生物董事會秘書、執行董事，但其2023年年薪僅人民幣14萬元，2024年漲薪至36萬元（約合新台幣151.2萬元）。