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大陸教育部禁止小學生使用AI內容生成

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸教育部明確規定，小學階段禁止學生獨自使用開放式內容生成功能，教師也不得將生成式人工智慧作為替代性教學主體。（路透）
大陸教育部明確規定，小學階段禁止學生獨自使用開放式內容生成功能，教師也不得將生成式人工智慧作為替代性教學主體。（路透）

大陸教育部發布人工智慧（AI）使用指南，明確規定小學階段禁止學生獨自使用開放式內容生成功能，教師不得將生成式人工智慧作為替代性教學主體，也不能用AI生成內容寫作業或考試。

據澎湃新聞報導，大陸教育部基礎教育教學指導委員會發布《中小學人工智慧通識教育指南（2025年版）》和《中小學生成式人工智能使用指南（2025年版）》。

其中通識教育指南提出，關於AI的教育應在小學階段注重興趣培養與基礎認知，初中階段強化技術原理與基礎應用，高中階段注重系統思維與創新實踐，推動人工智慧教育從局部試點轉向全域覆蓋，形成具有中國特色的中小學人工智慧通識教育。

使用指南則明確提出，在中小學應用場景中，應以保障個人隱私和數據安全為前提，通過規範化使用充分發揮生成式人工智慧的潛能，小學階段禁止學生獨自使用開放式內容生成功能，教師不得將生成式人工智能作為替代性教學主體。

使用指南也提出，學生應避免在作業中簡單複製生成式人工智慧工具生成的內容；避免使用生成式人工智慧參加考試與測驗，不得利用生成式人工智慧作弊；避免在展現創造性或個性化表達的學習任務中輕易濫用生成式人工智慧，喪失個人思考與觀點等。

該指南同時強調，教師不得將生成式人工智慧作為替代性教學主體，禁止直接使用AI回答學生問題或提供諮詢，要避免直接使用AI生成內容評價學生，嚴禁將個人信息、考試試題等敏感數據輸入AI工具，防止數據洩露與隱私侵害。

指南也提出，學校應針對不同學齡階段學生，基於差異化的教育場景目標，制定差異化、遞進式的人工智慧應用策略。避免採取「一刀切」的簡單化管理模式，警惕對AI工具的過分依賴，加強數據安全與隱私保護治理。

小學生 教師

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