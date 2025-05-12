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大陸四川四姑娘山男遊客疑因高山症亡 醫生：初到高原不可洗頭沖涼

香港01／ 撰文：許祺安
大陸四川四姑娘山。（視覺中國）
大陸四川四姑娘山。（視覺中國）

陸媒《上游新聞》報導，5月10日，有網友在小紅書發貼指，一名男性遊客在大陸四川四姑娘山旅遊時，出現嚴重的高山反應，經搶救後不治。四姑娘山鎮衛生院則有職員表示：「（昨天）有一個病人，沒搶救過來，已經送去火化了。」

一名自稱順風車司機的網友發貼指，5月10日早上，他接了一單四姑娘山返回成都的訂單，抵達出發點後，發現一名男子被同伴攙扶出來。同行者表示，他們到四姑娘山鎮已經是第3天。該男子「第一天洗了澡，穿得有點少，可能有點感冒並伴有咳嗽，還去鎮衛生院吸過氧。」

該司機表示，男子已經有典型的高原肺水腫症狀，應該立即就醫，隨後他將一行人送至鎮衛生院，男子被推入搶救室搶救。醫院職員後來表示，沒能留住這名遊客的生命。據發貼人介紹，對方一行人上車時，明顯可以看出患病男子情況已經很嚴重。

四姑娘山鎮衛生院職員表示：「（昨天）有一個病人沒搶救過來，已經送去火化。當時拉到我們醫院時就是高反症狀，情況很嚴重，搶救了一個小時。」醫護人員還表示：「前幾天他身體就出現了不適，到衛生院來吸氧，當時我們醫生就建議他降低海拔了。」

據介紹，四姑娘山屬於高海拔地區，四姑娘山鎮海拔有3200米。醫生表示：「我們建議初次到高原地區的遊客，不要洗頭洗澡、飲酒和劇烈運動。剛到高原地區，身體機能需要一個適應過程，如果還沒有適應過來就做這些，會加重缺氧反應。」

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文章授權轉載自《香港01》

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