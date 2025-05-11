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香港最少3間獨立出版社 申請參加2025書展被拒

中央社／ 台北11日電
今年香港書展將於7月舉行，獨立出版社「界限書店」接獲主辦方香港貿易發展局通知，其參加書展的申請被拒，該書店在去年書展曾有書籍被要求下架。圖為去年書展大批市民及旅客參觀選購。（中新社資料照）
今年香港書展將於7月舉行，獨立出版社「界限書店」接獲主辦方香港貿易發展局通知，其參加書展的申請被拒，該書店在去年書展曾有書籍被要求下架。圖為去年書展大批市民及旅客參觀選購。（中新社資料照）

今年香港書展將於7月舉行，獨立出版社「界限書店」接獲主辦方香港貿易發展局通知，其參加書展的申請被拒，該書店在去年書展曾有書籍被要求下架。據港媒報導，迄今最少有3間獨立出版社被拒參加書展。

界限書店昨天在其官方臉書，上載來自香港貿易發展局展覽及數碼業務部的信件，指界限書店申請參加今年書展不獲接納。

界限書店向香港貿發局回信，指「感謝」貿發局去年建議該店攤位下架4本書籍，讓該店順利渡過7天展期，又指該書店已接獲貿發局的通知，申請參加香港書展2025不獲接納。

信中引述小說「華氏451度」的一句話：「燒掉一本書的方法不止一種，而這個世界上到處都有拿著點燃火柴的人。」

界限書店去年在書展中被要求下架4本書，包括資深媒體人區家麟的「最後的信仰」、作家廖偉棠的「末日練習」、梁莉姿的「日常運動」及出版社「希望學」的「異鄉港孩—願歸來仍是少年」。

綜合香港明報及香港01報導，連同界限書店，迄今最少有3間獨立出版社被拒參加今年書展。另一間是「藍藍的天」。

藍藍的天總編輯伍自禎表示，被拒參加書展是預料之內，估計被拒原因是去年參展期間，貿發局要求下架5本書，但藍藍的天只下架4本書，沒有將區家麟的「亂流」下架。當時已有貿發局職員向他表示，可能會影響今年的參展申請。

伍自禎表示，近年貿發局審視參展商及書籍時「看得很緊」，「稍微有些敏感，甚至只是他們覺得有問題，無關是否合法，已可以要求你下架」，憂慮今年有參加書展的申請被拒，將加劇業內寒蟬效應，令參展的獨立出版社選書更謹慎。

貿發局回覆媒體查詢時表示，任何活動籌備期間，一般都會有一些參展申請不被接納，不回應個別個案。

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