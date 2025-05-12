700兆瓦超超臨界迴圈流化床鍋爐 投運

近日，雲能紅河電廠700兆瓦高效超超臨界迴圈流化床發電機組順利完成168小時試運行，標誌著「德陽造」世界首台700兆瓦超超臨界迴圈流化床鍋爐正式投運。

據悉，該項目採用了總部位於四川德陽的東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱東方鍋爐）、東方電機有限公司（簡稱東方電機）、東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研製的鍋爐、汽輪機、發電機三大主機設備。特別是鍋爐採用了當前最先進的高效超超臨界迴圈流化床發電技術，攻克了高海拔、高水分低熱值褐煤帶來的挑戰，實現單機容量大、發電技術先進、機組效率高、節能環保綜合效益優等優點。

該項目建成後，紅河電廠「一大兩小」總裝機容量達1300兆瓦，可實現年發電量80億千瓦時以上，成為滇南區域最大的穩定電源支撐點，為保障區域能源供應安全、推動地方經濟發展、社會穩定發揮重要作用。

企業方面相關負責人表示，將持續深耕迴圈流化床發電技術領域，不斷優化現有技術，推出更多適應不同工況、更為高效環保的產品，凝聚行業智慧，攻克更多能源技術難題，為構建可持續發展的能源新格局貢獻更大「德陽力量」。