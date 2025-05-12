上海青年科創嘉年華 聚焦3大主題

第六屆上海創新創業青年50人論壇10日在上海舉行，首次推出上海青年科創嘉年華，聚焦人工智慧、生命健康、前沿科技等三大前沿賽道，推動青年與城市雙向賦能。

中新社報導，嘉年華匯聚超百家投資機構、超百個創業項目，採用「特色舞台+頂尖科技展示+線下匹配空間+線上融合推廣」的多元空間，展開專題項目路演和對接。現場評選出創新潛力獎、新銳突破獎和卓越領航獎。同時，多位投資人與創新創業項目代表達成初步合作意向，並簽署合作協議。

作為中國大陸改革開放的前沿陣地、深度鏈接全球的國際大都市，上海正在加快建成具有全球影響力的科技創新高地。

上海市科學技術委員會主任駱大進介紹，2024年上海全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.4%左右，上海高新技術企業增至2.5萬家。下一步，上海將著力強化國家實驗室、科研機構、研究型大學和科技領軍企業等戰略科技力量。「上海創新創業青年50人論壇搭建了很好的平台，能夠助力發展科技領軍企業，特別是加快培育更多世界級科創企業。」

上海西岸集團副總經理、「模速空間」董事長楊晶晶表示，模速空間作為中國大陸首個大模型創新生態社區，也是上海青年創新創業基地，已入駐企業100餘家，其中集聚了大批年輕人，形成「上下樓即上下游」的垂直生態，展現上海建設青年發展型城市的創新實踐。

論壇發布多項成果，彰顯青年創新活力：2025上海青年科技創業十大先鋒涉及智能感知、新材料、基因編輯等領域；2025上海青年創新創業十大優秀案例涵蓋大模型、人工智慧、生物醫藥、文化創意等行業領域，展現上海創新創業的多元化格局；2025上海青年創新創業十大研修營面向全球青年開放報名，根據不同主體的特點和需求有針對性地開營開課，打造多層次、全方位的賦能課程體系。