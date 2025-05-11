在香港書寫「自由」——街頭藝術家陳勁輝：若因此坐牢 我的作品就算完整了

在香港，連寫下「自由」二字也可能被捕。

街頭藝術家陳勁輝（Chan King-fai），署名為「自由塗夫」，因在公共場所噴涂「自由」兩個字，已兩度被捕。這兩個字還被他巧妙改造，融入了美元符號（＄）。他的本次出庭日期是4月30日。

「我不是在抗議，」他說，「我只是為了活下去。」

陳勁輝在公共場所寫下「自由」超過200次。2023年，他被以20項刑事毀壞罪名定罪，判緩刑一年、罰款26000港元，並受到警告：「法庭只再給你最後一次機會。」

如今，到了2025年，這個機會已用盡。他面臨另外20項指控，於4月30日再次出庭。他說：「香港已不再像我的家。自由和金錢，是我們在這個城市生存所需的兩樣東西——但現在，這兩樣最難得到。」

「要是可以，我就寫得更大」

自2019年香港爆發「反送中」運動以來，陳勁輝的情緒陷入低谷。他開始酗酒，與妻子爭吵。

「我覺得自己沒用，累了，不想再撐下去。我想：我就到處把這兩個字寫滿，留下點痕跡——然後消失。」

盡管他的創作非常個人化，但這兩個字——「自由」——在國安法實施後的香港，變得格外敏感。外國塗鴉藝術家如班克西（Banksy），因其政治銳度而受人稱贊，而陳勁輝的作品卻被定為犯罪。

法院不關心他寫了什麼——只在乎他寫在哪裡。牆壁、棚架、報攤、電箱、鐵門——統統被列上了證據清單。

警方審問時，他竟覺得有些可笑。

「他們問我，『為什麼用黑色油漆？為什麼要讓油滴下來？』好像我在密謀什麼似的。」他苦笑著說。

「要是可以，我就寫得更大。」

陳勁輝的大多數塗鴉幾天內就消失了。有的被其他藝術家的作品覆蓋。他懷疑，其他則是被當局清理掉了。

盡管如此，他很現實——他的律師正在為他爭取從輕處罰——但兩人都不抱太大希望。

「也許會坐個短期牢。其實香港坐牢也沒那麼糟——不用交租，不用付賬單。說不定還能認識些新朋友。」

「那樣，我的作品就算完整了」

陳勁輝坦然面對自己的崩潰、掙扎，以及對這座他已認不出的城市的情感創傷。他的塗鴉，不是政治宣言，而是生存吶喊。

「沒有藝術，我早死了」

他甚至把被捕看作自己作品的一部分。

「我在畫錢——可我自己沒有錢。我在畫自由——如果他們把我關起來，我就失去自由了。到那時，這件作品才算完整。」

如果拿他與曾經紅遍香港的塗鴉藝術家「九龍皇帝」曾灶財（Tsang Tsou-choi）對比，人們看到的不只是兩個藝術家在不同時代的不同命運，還反映出今天官方允許什麼、公眾又還敢表達什麼。

曾灶財，在英國殖民時代以塗鴉藝術「宣示主權」，如今備受尊敬，他的作品能拍賣出六位數。他的作品被博物館收藏，少數遺留在街頭的原作，如今也被用玻璃罩保護起來。

而陳勁輝，卻因塗鴉「自由」兩個字而面臨牢獄之災。

對陳勁輝來說，每一筆，都是他還活著的證明。

對許多香港人來說，如今被抹去的不只是藝術。被消除的，還有說話的能力、冒險的勇氣，以及無需恐懼地活著的權利。留下的，只剩沉默和自我審查。

「不過，如果我因此坐牢，我也會感到滿足——因為，那樣，我的作品就算完整了。」陳勁輝說。

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