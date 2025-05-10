陸婚姻登記條例新規上路 結婚、離婚免出示戶口本

大陸新修訂的《婚姻登記條例》今天起施行，一個重要的變化是實行婚姻登記「全國通辦」，進一步提高婚姻登記的便利性，此外，辦理結婚、離婚登記都無需再出示戶口本，可以減少辦理婚姻登記的諸多限制。

央視報導，新修訂的《婚姻登記條例》規定， 實行婚姻登記「全國通辦」，要求婚姻登記機關應當核對結婚登記當事人出具的證件、書面材料，詢問相關情況，並對當事人的身份以及婚姻狀況資訊進行核對，依法維護當事人的權益。

另外，今天起，辦理結婚、離婚登記都無需再出示戶口本。申請結婚登記的大陸居民出具本人居民身份證、本人無配偶以及與對方當事人沒有直系血親和三代以內旁系血親關係的簽字聲明等，即可申請結婚登記。

早在2024年8月12日，大陸民政部起草了《婚姻登記條例（修訂草案徵求意見稿）》，並徵求社會意見。該修訂草案刪除了內地居民辦理婚姻登記時需出具居民戶口簿的規定。大陸民政部相關負責人解釋，取消戶口簿要求是基於人口流動的客觀規律，目的是推動相關公共服務「隨人走」。

據介紹，此前居民戶口簿是婚姻登記的有效證明材料。但隨著經濟社會快速發展，人口流動性增加，越來越多的人選擇在異地工作和生活，原本的規定為辦理婚姻登記帶來很多限制，取消當事人提供戶口簿的規定則解決了這個難題。

法廣報導，去年「結婚登記不再需要戶口簿」在大陸網上引發不少討論，支持者認為簡化流程是好事。因為大陸年輕人出生後如果沒有重新設籍，戶口本都在父母手中保管。取消戶口本，相當於在流程上，能不通過父母，就自己決定終身大事，實現「婚姻自由」。

但反對意見也不少，因終身大事需要父母把關，否則會釀成許多衝動的後果；另一些人則對這項顯然是為了提高結婚率的措施表現出反感的情緒，此外，這些這種作法是讓個人，特別是女性陷入不幸福、虐待或暴力婚姻的一種方式。