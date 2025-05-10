史迪奇亂入海港城！香港節慶文化躍動「5大必看」

香港精采活動一波接著一波，不論何時訪港，永遠都有新鮮事。5月起，將舉辦一連串的藝術和文化活動，包括太陽馬戲團《KOOZA》將重臨香港，《細看香港》微型藝術展、細緻呈現香港最具標誌性景點，還有可愛的「史迪奇亂入海港城!!!」等活動，值此香港節慶文化躍動的美好時刻，推薦5大必看，錯過可惜。

1．太陽馬戲團（Cirque du Soleil）世界級鉅作《KOOZA》

日期：2025年5月21日至6月22日

地點：中環海濱活動空間，大帳幕

太陽馬戲團自2018年後首次重臨香港，並以香港作為其傳奇亞洲巡演的首站。劇目《KOOZA》於2007年首演，以驚險震撼的表演呈現太陽馬戲團的原創特色，包括高空雜技，奇幻角色、奢華服裝、豐富多彩的佈景、滑稽幽默的小丑藝術以及激動人心的現場配樂。《KOOZA》的演出充滿驚險、刺激、歡笑和奇幻元素 ，帶給觀眾一系列無間斷的歡樂。

《KOOZA》於2022年重新推出，未曾在香港亮相的全新表演項目包括由一位女舞者演繹的空中絲帶舞，以人腳雜耍、翻轉和翻筋斗為特色的活力 「伊卡洛斯遊戲二人組」，以及由三屆世界冠軍所帶來的刺激扯鈴（Diabolos） 表演 。演出總長約為兩小時。

2．《細看香港》微型藝術展

日期：2025年4月25日至6月23日

地點：太平山頂凌霄閣

一向以匠心之手，向世界推廣香港為己任的「快樂微型藝術會」，在太平山頂舉辦《細看香港》微型藝術展，一共展出24件以香港地標、習俗、生活特色為主題的微型藝術作品，讓你瞬間變成巨人，走入小人國，讚嘆迷你香港的多姿多采。

微型藝術品的製作糅合最新科技及傳統精緻工藝，動用百人團隊，務求展現新舊及東西文化交融、活力澎湃、栩栩如生的微型版香港。作品包括7件新作，例如萬眾矚目的《啟德主場館》、糅合電影及史實的《九龍城寨》、燈海與美食紛陳的《廟街夜繽紛》、可飽覽大嶼山壯麗景色的《昂坪360》、跨越時空感受五代傳奇馬王同場飆速較技的《馬王爭霸戰》、挑戰手藝極限的《金魚街一角》，以及展現香港轉口港史詩式面貌的《西環碼頭》等，活動免費入場。

3．法國5月藝術節2025

日期：2025年3月15日至7月13日

地點：全港多個地點

今年法國5月藝術節以「法藝狂歡」為主題，打造橫跨藝術、電影、馬戲、音樂、舞蹈、戲劇與美食7大領域的文化盛宴，呈獻超過60場精彩節目，為觀眾帶來多元豐富的藝術體驗。其中包括今年重磅呈獻的「畢卡索─與亞洲對話」，由巴黎國立畢卡索藝術館與M+連袂打造，開幕以來備受國際好評。

4．香港冉起當代藝博會Affordable Art Fair

日期：2025年5月22日至5月25日

地點：香港會議展覽中心

香港冉起當代藝博會5月重返香港，並帶來多達98間本地及國際畫廊的作品，從啟發性的繪畫、創新的雕塑，到實驗性的裝置藝術，呈現多元化的收藏。藝博會以「敢賞・敢藏」為主題，提供多樣化的高品質藝術作品，並以親民的價格展出，旨在啟發不同層面的藝術愛好者，鼓勵他們自信地探索並收藏藝術作品，希望打造一個既歡迎資深收藏家，也適合首次買家的友好環境，讓藝術觸手可及。

今年活動更與香港旅遊發展局聯合呈獻，特邀香港本地藝術家許開嬌，透過陶瓷藝術於「嬌姐士多」展現香港文化的獨特魅力。

5． 「史迪奇亂入海港城！！！」

日期：2025年5月1日至6月15日

地點：海港城商場

香港最大的購物商場海港城與香港迪士尼攜手舉辦「史迪奇亂入海港城！！！ 」主題活動，將大家帶到史迪奇最愛的夏威夷海灘，商場也在不同地方特設5個萌爆打卡熱點，其中包括：3米高超萌史迪奇現身海運大廈露天廣場的夏威夷海灘，7米高的巨型祈願WISHER史迪奇聳立海運觀點，海運大廈地下中庭則有「OHANA 手作基地」，廣東道入口的「HULA衝浪小店」，以及匯聚超過800款主題精品、全港獨家的「史迪奇主題期間限定店」。