深圳選美冠軍假學歷報讀港大 被判入獄240天

據報導，一名曾在中國深圳市參加選美並奪冠的女子去年被揭發以假學歷報讀香港大學，昨天被本地法院判入獄240天。

星島日報今天報導，被告李思萱早前已承認使用欺騙手段取得服務，沙田裁判法院昨天正式判刑；裁判官判刑時指被告偽造學歷報讀港大，且持有虛假文書，又聲稱畢業成績優異，行為不誠實。

據報導，李思萱於2021年底報讀港大應用語言學文學碩士課程，當時自稱是美國哥倫比亞大學語言學學士畢業生，並提供偽造的哥大成績單及畢業證書，最後獲得港大取錄。

去年中，港大爆發假學歷風波，校方調查後發現李思萱是其中之一。去年6月，港大曾就事件約見對方，但遭拒絕，只好報案並終止其學生身分。

報導表示，被告向警方供述，她2020年畢業於中南財經政法大學武漢學院，其後向中介公司支付了人民幣38萬元，代為安排到香港讀書，中介公司為她做了哥大假學歷。

被告除了持有哥大假學歷，也持有偽造的港大畢業證書，相關證書指她於去年6月12日在港大畢業，成績為「優異」。但畢業典禮日期實際上是去年6月11日舉行，不是6月12日，而且李思萱的成績應為「及格」，而非「優異」。

去年中，港大爆發假學歷風波，校方表示查獲30名學生以假學歷報讀該校經濟及工商管理學院，香港警方其後介入調查，期間逮捕2名中國大陸女子，其中1人被起訴。

隨後香港陸續有其他大學發現假學歷問題，連同李思萱，至少已4名陸生被定罪及判刑。