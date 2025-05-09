快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

深圳選美冠軍假學歷報讀港大 被判入獄240天

中央社／ 香港9日電

據報導，一名曾在中國深圳市參加選美並奪冠的女子去年被揭發以假學歷報讀香港大學，昨天被本地法院判入獄240天。

星島日報今天報導，被告李思萱早前已承認使用欺騙手段取得服務，沙田裁判法院昨天正式判刑；裁判官判刑時指被告偽造學歷報讀港大，且持有虛假文書，又聲稱畢業成績優異，行為不誠實。

據報導，李思萱於2021年底報讀港大應用語言學文學碩士課程，當時自稱是美國哥倫比亞大學語言學學士畢業生，並提供偽造的哥大成績單及畢業證書，最後獲得港大取錄。

去年中，港大爆發假學歷風波，校方調查後發現李思萱是其中之一。去年6月，港大曾就事件約見對方，但遭拒絕，只好報案並終止其學生身分。

報導表示，被告向警方供述，她2020年畢業於中南財經政法大學武漢學院，其後向中介公司支付了人民幣38萬元，代為安排到香港讀書，中介公司為她做了哥大假學歷。

被告除了持有哥大假學歷，也持有偽造的港大畢業證書，相關證書指她於去年6月12日在港大畢業，成績為「優異」。但畢業典禮日期實際上是去年6月11日舉行，不是6月12日，而且李思萱的成績應為「及格」，而非「優異」。

去年中，港大爆發假學歷風波，校方表示查獲30名學生以假學歷報讀該校經濟及工商管理學院，香港警方其後介入調查，期間逮捕2名中國大陸女子，其中1人被起訴。

隨後香港陸續有其他大學發現假學歷問題，連同李思萱，至少已4名陸生被定罪及判刑。

港大 香港

延伸閱讀

廣東力推新型、入境消費

深圳8歲女童跳繩後腹部劇痛 一查卵巢囊腫扭成四圈如麻花

為賺快錢加入詐團被捕入獄 他悔不當初妻不離不棄「願等你」

台中5億高中生案夏姓地政士假結婚入獄 被控殺人2度不起訴

相關新聞

鄧麗君逝世30周年 藝術中心邯鄲落成

今年5月8日為知名歌手鄧麗君逝世30周年，其兄長鄧長富接受大陸媒體專訪時，表示籌備許久的鄧麗君藝術中心終於在老家邯鄲落成...

「秋蘆飛鶩圖」返鄉 中美文物交流持續

美國與中國大陸關係雖然仍緊張，但文物藝術交流不輟，傳世宋畫「秋蘆飛鶩圖」去年底至今年初，從美國克利夫蘭藝術博物館借展到大...

全球已知存活只有兩隻 民間公益組織懸賞十萬尋找斑鱉

5月6日上午，小紅書平台上一則「尋找最後的斑鱉，發現活體獎勵10萬元」懸賞令，在多個社交平台上出現並引發關注。

深圳8歲女童跳繩後腹部劇痛 一查卵巢囊腫扭成四圈如麻花

深圳一名年僅8歲女童小麗（化名），十分熱愛跳繩，每天都會堅持跳繩打卡，近日跳完繩後，肚子突然劇痛，還嘔吐了2次。隔天緊急入院檢查後，發現女童肚子竟然 「藏」 了一個直徑達 15cm的大包塊，經過電腦掃描(CT)影像發現女童右側卵巢囊腫蒂扭轉4圈，導致卵巢嚴重缺血。

不收禮、自己上場舞獅…95後新人海底撈辦婚宴 2萬搞定

山西太原市一對新人「五一」長假期間在海底撈舉辦婚禮，95後新人邀請140名親友參加，他們不收禮金，還親自上場表演舞獅助興...

上海樂高樂園小程序崩潰…有人付1399元 訂單卻不見了

上海樂高樂園即將開幕，有人支付1399元（人民幣，下同，約193.6美元）後，訂單卻不見了。由於銷售火爆，上海樂高樂園度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。