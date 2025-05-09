鄧麗君逝世30周年 藝術中心邯鄲落成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
鄧麗君雖已辭世，但仍受到許多人緬懷追思。圖／鄧麗君文教基金會提供
鄧麗君雖已辭世，但仍受到許多人緬懷追思。圖／鄧麗君文教基金會提供

今年5月8日為知名歌手鄧麗君逝世30周年，其兄長鄧長富接受大陸媒體專訪時，表示籌備許久的鄧麗君藝術中心終於在老家邯鄲落成開放，並透露鄧麗君逝世30周年演唱會，因緬甸泰國地震，將延至今年10月舉行。

「環球人物」8日刊出對鄧長富的專訪，他表示，今年自己有一個好消息要告訴鄧麗君，籌備許久的鄧麗君藝術中心終於在老家邯鄲落成開放了。鄧長富透露，早在多年前，鄧麗君文教基金會就在籌畫用何種方式紀念麗君。紀念館太沉重，不符合她的性格，也不足以詮釋她的音樂人生，「我們更不想給她增加太多的符號，於是藝術中心就應運而生了」。

據介紹，該處陳列了鄧麗君發行過的錄音帶、CD、唱片，她的衣服、首飾、生活用品、舞台服裝，還有她開過的車，其中70%的東西是鄧麗君生前用過的，分批從台北、香港等地運到邯鄲。此外，還有一些陳列展示結合了科技元素，像是AI鄧麗君的演唱。

而鄧麗君文教基金會今年做的另一個重要項目，就是鄧麗君逝世30周年演唱會。原計畫於5月8日在清邁舉辦一場紀念演唱會，遺憾的是，此後泰國發生了地震，考慮到很多歌迷會害怕，當地氛圍也確實不適合開演唱會，基金會經過多方協商，暫時將演唱會延遲到10月4日舉辦，也將會在8月的時候做正式官宣。

地震 演唱會 老家

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