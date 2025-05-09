「秋蘆飛鶩圖」返鄉 中美文物交流持續

美國與中國大陸關係雖然仍緊張，但文物藝術交流不輟，傳世宋畫「秋蘆飛鶩圖」去年底至今年初，從美國克利夫蘭藝術博物館借展到大陸浙江省博物館，創下首次從海外回鄉展覽的紀錄。

宋畫分散在世界各地，浙江省博物館去年底至今年初推出「問羽：宋代的自然與藝術世界」展覽，成功從美國博物館借到展品，中新社「東西問」欄目7日刊出「秋蘆飛鶩圖」商展的過程，當時負責聯繫策展的大陸浙江省博物館前館長陳永華指出，在中國文博界，借單件文物其實比借整個展覽難度更大，此次籌備「問羽」展時，館方向海內外多家博物館廣發邀請函，然而，借展過程困難重重。

他解釋，部分書畫作品因處於休眠期，出於文物保護考慮無法出借；受內部流程等因素制約，還有些文物需要提前提交申請；此外，一些海外博物館或私人收藏家對浙江省博物館「還不夠了解」，最終未能借到展品。此次美國克利夫蘭藝術博物館將梁楷的「秋蘆飛鶩圖」和李迪的「宿禽激湍圖」兩幅畫作借給浙博，對此他深表感謝。這也是克利夫蘭藝術博物館所藏的宋代花鳥畫首次在中國展出。

陳水華介紹，花鳥這一題材，起初祗是人物畫的裝飾元素，而作為獨立畫科，大概萌芽於南北朝時期，五代十國時期，花鳥畫在西蜀和南唐突然興盛，出現明顯的風格分野，到了宋代，在偏愛且擅長花鳥畫的宋徽宗趙佶帶領下，畫院花鳥畫形成的準確細膩、合乎物理的寫實風格，被稱「宣和體」。

「秋蘆飛鶩圖」由克利夫蘭藝術博物館於1984年從日本大阪購入，其收藏歷史可追溯至德川家族。該畫描繪了喜鵲、燕子和鴛鴦三種鳥類，採用一角式構圖法，即在畫面一側留出大片空白，在一定程度上表達並契合禪宗「萬物皆為幻象」理念。