全球已知存活只有兩隻 民間公益組織懸賞十萬尋找斑鱉

5月6日上午，小紅書平台上一則「尋找最後的斑鱉，發現活體獎勵10萬元」懸賞令，在多個社交平台上出現並引發關注。

懸賞令發布者張先生表示，當前中國許多淡水龜鱉在野外正遭受嚴重的捕捉威脅，因此想用懸賞來嘗試尋找斑鱉。

一個名為「瀕危物種基金」的賬號在微信、微博、小紅書等多個平台發布懸賞令，並提到「發現疑似斑鱉後，請立即與『瀕危物種基金團隊』聯繫，並盡可能提供清晰照片、視頻等影像資料，團隊將安排專業人員現場鑑定或委托權威機構確認。經專業機構鑑定確認發現的為斑鱉後，瀕危物種基金『項目團隊』將在15個工作日內與發現者聯繫者，並完成10萬元獎金的發放工作，並向公眾公開細節」。

文章還提到，該基金於2015年由多位志願者在中國生物多樣性保護與綠色發展基金會發起，目前「瀕危物種基金」由山西眾信公益基金會輪值發起，多家公益環保機構落地執行。

《大皖新聞》報道，該賬號發布者張先生介紹，自己是瀕危物種基金項目團隊的負責人。該團隊是民間非營利性質的社會組織，長期致力於野生動植物及生物多樣性保護工作。

談及此次發起尋找斑鱉懸賞活動的緣由，張先生表示，當前中國許多淡水龜鱉在野外正遭受嚴重的捕捉威脅，即便存在幼體或稍大的亞成體，也常常因外形相似，被當作老鱉而慘遭捕捉，「所以我們想用懸賞的方式嘗試一下，如果真的有（斑鱉）個體被發現，那我覺得我們這個方式還真的是可行的」。

張先生介紹，斑鱉是中國國家一級保護動物，數量稀少、極其珍貴，是龜類中最瀕危物種之一，目前全球已知存活的斑鱉只有兩隻，分別生活在蘇州動物園及越南宣漢湖。

斑鱉作為體型龐大的珍稀物種，其成年個體背甲長度超過1米，體重可達100公斤以上。其背甲呈橢圓形，多為橄欖綠或黑綠色，上面布滿不規則的黃斑；頭部碩大，吻部突出，鼻孔位於吻端；四肢粗壯，趾間具蹼，十分適宜在水中遊動。

與中華鱉、山瑞鱉等相似物種相比，斑鱉背甲更為平滑，黃斑的數量和分布獨具特色，這也是辨別斑鱉的關鍵特徵。然而，中國關於斑鱉的相關數據十分匱乏。現有資料大多聚焦於成年個體種群，對於幼體、亞成體斑鱉的資料則幾乎處於空白狀態。張先生呼籲，希望更多的資深專家能夠分享詳細資料，助力公眾更好地鑑別斑鱉。

張先生介紹，在分布區域方面，團隊推測雲南紅河流域可能存在野生斑鱉，而長江流域、錢塘江流域的野生斑鱉已基本絕跡。不過在寺廟等地，仍存在發現斑鱉的可能性，「事實上，很多斑鱉個體都是在寺廟的放生池中被發現的」。

他表示，若發現斑鱉種群，團隊將優先對該種群的棲息地實施保護措施；若僅發現一個個體，則會先進行觀察，並及時向相關部門匯報，由專業人員作出科學決策。

張先生透露，團隊未來計劃對北方銅魚（鴿子魚）、白鱘等瀕危物種開展懸賞尋找活動。但目前該計劃尚未付諸實踐，除了資金來源問題，也存在爭議性，擔心有人會為了獲利去大規模地捕撈，「我們是希望牠們能夠長久地生活，跟我們人類一樣生活在這個地球上，而不是因為人類的干擾等導致牠們的滅絕，我們希望的是這個物種還能存在、能夠正常地活下去」。

瀕危物種基金發布懸賞令尋找斑鱉。（微博＠瀕危物種基金）

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文章授權轉載自《香港01》