深圳8歲女童跳繩後腹部劇痛 一查卵巢囊腫扭成四圈如麻花

深圳一名年僅8歲女童小麗（化名），十分熱愛跳繩，每天都會堅持跳繩打卡，近日跳完繩後，肚子突然劇痛，還嘔吐了2次。隔天緊急入院檢查後，發現女童肚子竟然 「藏」 了一個直徑達 15cm的大包塊，經過電腦掃描(CT)影像發現女童右側卵巢囊腫蒂扭轉4圈，導致卵巢嚴重缺血。

所幸經腹腔鏡微創手術成功覆位並剝除囊腫後，卵巢功能得以保留，「女孩跳繩後肚子劇痛卵巢竟扭成麻花」 也登上微博熱搜。

8歲的小麗近日跳完繩後，突然感到肚子一陣劇痛，難以忍受，還接連嘔吐了兩次。起初，小麗媽媽以為孩子只是跳繩累著了，休息一下就會好。

可到了第二天，小麗卻告訴媽媽，肚子比前一天更疼了。小麗媽媽趕忙帶著小麗去醫院檢查，結果醫生發現小麗的肚子裡竟然 「藏」 了一個直徑達15cm的大包塊。

小麗被緊急轉診至深圳大學總醫院。醫院迅速組織醫生連夜會診，結合 CT 影像仔細分析後，得出診斷結果，小麗患上了卵巢囊腫蒂扭轉，而且這個囊腫很可能是卵巢畸胎瘤。醫生表示，如果不及時進行手術，扭轉的囊腫會導致卵巢嚴重缺血，甚至出現壞死，到那時就不得不切除卵巢。

醫生最終決定採用腹腔鏡微創手術。手術過程中，醫生發現囊腫來自小麗的右側卵巢，令人揪心的是，卵巢就像被扭成麻花一樣，整整轉了 4 圈，表面顏色發暗，缺血情況十分嚴重。

醫生迅速對囊腫進行復位。僅僅2分鐘後，卵巢的血液供應逐漸恢復，顏色也慢慢轉為紅潤。最終，醫生成功將囊腫剝除，小麗的卵巢得以保住。術後第二天，小麗就能下床活動了，恢復狀況良好。

經過電腦掃描(CT)影像發現女童右側卵巢囊腫蒂扭轉4圈，導致卵巢嚴重缺血。（深圳衛健委）

如何預防卵巢囊腫扭轉

陸媒報道，為了預防卵巢囊腫蒂扭轉，不同人群需要注意不同事項。經常劇烈運動的人，要避免快速起身、扭身等大幅度體位變化，防止卵巢囊腫在重力作用下扭轉；年輕女性和幼女，建議每年進行一次婦科 B 超檢查，這樣能盡早發現卵巢腫瘤並及時治療，家長們尤其要留意年幼女孩突發的肚子疼症狀，有必要時及時送醫；對於妊娠期或產褥期的女性，如果孕前就患有卵巢腫瘤，最好先治療再備孕，孕期也要按時做好產前檢查。

醫生介紹，卵巢囊腫蒂扭轉除了腹痛，還有其他一些常見症狀。比如腹圍增粗、能摸到腹內腫物，不少患者是發現衣服或腰帶變緊，才注意到腹部增大，有時早上偶然按壓腹部也能察覺到。

醫生提醒，不過卵巢囊腫並不一定會破壞全部正常卵巢組織，所以多數情況下不會引起月經紊亂，出現月經紊亂可能是囊腫影響盆腔血管分布，導致子宮內膜充血，或是惡性囊腫轉移到子宮內膜等原因；當囊腫體積巨大時，還會出現壓迫症狀，可能壓迫橫膈，引起呼吸困難、心悸，若合併大量腹水，症狀會更明顯，有的患者呼吸困難是因為胸腔積液導致的。

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文章授權轉載自《香港01》