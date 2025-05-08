影／2長髮女街頭MMA扯髮壓地激戰 她看不下去…出大絕KO

女人的戰爭無分國籍。香港網絡瘋傳1段「印尼姐姐旺角街頭MMA」影片，指有2名疑似女子於旺角街頭大打出手，其間互相猛扯頭髮、壓地糾纏。最終同行女子使用「洪荒之力」把2女分開，但2女至影片結束仍在互相挑釁爭吵。

影片引來網民熱議，批評當眾打架行為離譜，「真丟臉」、「女人何必為難女人」；也有人笑言，「姐姐MMA ，看完顧主都閉嘴」、「原來她們都興以武會友」。

疑印傭旺角街頭爭執互扯頭髮

影片長29秒，見到旺角彌敦道快富街入口行人路近馬路位置，有2名疑似印尼女傭正在爭執，雙方互相猛扯頭髮，即使穿灰衣女子把穿紅衣女子壓倒在地上，但雙方仍然互扯頭髮「死不放手」。同行穿藍衣女子抓着灰衣女的手想制止但不成功。

同行女絕招KO 結局曝

2女之後邊拉扯頭髮邊站起身，各不相讓，最終藍衣女忍無可忍，使用蠻力強行把兩女分開，其間一度把2女推至失平衡衝向路邊，場面相當驚險。然而兩女分開後，仍在挑釁爭吵，直至影片結束。

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文章授權轉載自《香港01》