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大陸第一間！上海樂高樂園7月5日開幕 瞄準暑期文旅檔

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海報導
大陸第一座樂高樂園上海樂高樂園度假區，將於七月五日正式開幕。（圖／取自上海樂高樂園官網）
大陸第一座樂高樂園上海樂高樂園度假區，將於七月五日正式開幕。（圖／取自上海樂高樂園官網）

大陸首座樂高樂園「上海樂高樂園」昨天宣布將在七月五日正式開幕，將助力上海搶攻暑假文旅財。根據消息，該樂園營運籌備工作已全面啟動，將於六月中旬試營運。

根據上觀新聞報導，上海樂高樂園定位在為二歲至十二歲親子家庭打造的綜合度假區。園區內擁有八大主題區，超過七十五個互動騎乘設施、表演和玩樂景點，以及由超過八五○○萬塊樂高積木拼搭的數千個樂高模型。

園方表示，園區內廿四個主要遊樂設施全部已順利進入調試階段，所有建築外立面及鋪裝工程即將完成，樂高樂園酒店目前已經完工，正式移交運營。

開園後，樂園每日將為遊客呈現廿二場樂高角色見面會、十一項精采紛呈的主題演出及特別活動，4D影院將全天候放映熱門樂高大電影，還有全球首發的樂高悟空小俠現場秀。

昨天上午十點，樂園開園限量紀念年卡、開園限量飯店套票正式開售，前者售價人民幣一三九九元（約台幣六千元），後者為人民幣三五八八元（約台幣一點六萬元），均包含試營運單日門票。提前註冊會員的遊客六日便可搶先購，當時已引爆搶購熱潮，官方微信小程序因瞬間流量爆增而癱瘓，多個功能顯示「加載中」，但無法進行購票操作，直到下午才恢復正常。截至昨日，飯店套票已遭搶購一空。根據上海新聞晨報，試營運門票最早可預約六月十九日入園。

此前，上海樂高樂園已公布一日票票價，與市場慣例一致採取六級票價，兒童票二五五元（約台幣一千元）起，成人票三一九元（約台幣一四○○元）起。

時代財經指出，上海樂高樂園占地面積約為上海迪士尼的三分之一。除此之外，樂高樂園地處上海遠郊的金山區，距市區約七十公里，較依賴自駕或高鐵出行，在地理位置上更臨近浙江嘉善；而上海迪士尼則位於浦東新區，距離市區僅約卅公里，地鐵十一號線可直達。

上海樂高樂園的平均票價較日本名古屋、韓國春川等海外樂高樂園高，但中國主題公園研究院院長林煥傑認為，考慮到長三角地區的消費能力以及國際一流文娛品牌、大陸首個樂高樂園的標籤，上海樂高樂園的吸引力以及首期效應還是存在。

上海迪士尼 樂高

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