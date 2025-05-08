「讀者」雜誌 在台發行16年

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸「讀者」雜誌台灣版發行將進入第16年。圖為最新一期的封面。圖／讀者雜誌提供
大陸「讀者」雜誌台灣版發行將進入第16年。圖為最新一期的封面。圖／讀者雜誌提供

大陸「讀者」雜誌在台發行將邁入第16年，文化部6日發函給「讀者」台灣版，許可以正體字在台發行，時間自114年6月10日至115年6月9日。

「讀者」雜誌是在2010年8月獲准在台灣公開發行，成為第一本正式來台的大陸期刊，當時的許可字號是「行政院新聞局局版台字第0001號（後為文化部部版台陸誌字第0001號）」，此「0001」許可字號在過去15年來一直沿用。

「讀者」目前在台灣的誠品書店、金石堂、何嘉仁等連鎖書店以及博客來等網路書店都有銷售，郵局、銀行、診所、餐廳的報刊架上也能看到。15年來，在台讀者早已經遍布台灣各地，讀者群從十幾歲到九十歲都有，多所大專院校、研究機構、中小學和地方縣市圖書館也是「讀者」雜誌的穩定訂閱戶，約占在台總發行量的三成。

為了拉近與台灣讀者的距離，「讀者」在台發行單位還建議總部（甘肅蘭州）增加台灣作家的文章比率。包括：張曉風、劉墉、王文華、張大春、簡媜等台灣知名作家的文章都曾登上「讀者」雜誌，同樣深受大陸讀者歡迎。

多年來，「讀者」雜誌台灣版也促進了兩岸文化交流，透過關於大陸的各類文章，台灣民眾更加瞭解真實、親近的大陸，增強對大陸歷史文化地理的興趣，也相當帶動部分台灣民眾赴陸旅遊進一步認識大陸。

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