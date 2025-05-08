人形機器人世界運動會 8月北京舉行

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
在北京，機器人已開始參與馬拉松賽事。 圖為日前在全球首場「人形機器人」半程馬拉松，於機器人組奪冠的「天工Ultra」機器人正在賣力奔跑。 記者陳政錄／攝影
在北京，機器人已開始參與馬拉松賽事。 圖為日前在全球首場「人形機器人」半程馬拉松，於機器人組奪冠的「天工Ultra」機器人正在賣力奔跑。 記者陳政錄／攝影

繼全球首場人形機器人半程馬拉松後，大陸將於今年8月，在北京舉辦「2025世界人形機器人運動會」，安排包括競技賽、表演賽和場景賽，共19個項目。

據央視新聞，由大陸中央廣播電視總台、北京市人民政府、世界機器人合作組織、亞太機器人世界杯國際理事會聯合主辦的2025世界人形機器人運動會，將於今年8月15至17日在大陸國家體育場（鳥巢）和國家速滑館（冰絲帶）舉辦。

據陸方發布，本屆人形機器人運動會比賽項目，總體設計為主體賽事加上外圍賽事，其中主體賽事包括競技賽、表演賽和場景賽，共19個項目。

例如，競技賽參照人類傳統體育項目，設置了11個小項。其中田徑7項（包括100公尺、400公尺、1500公尺、4×100公尺接力、100公尺障礙賽、立定跳遠、原地跳高），以及自由體操和2V2、3V3、5V5足球賽。

其他還有表演賽設置了單機舞蹈、群體舞蹈2個項目；場景賽聚焦人形機器人實際應用場景，設置了工業場景、醫院場景和酒店場景，共6個項目。

另，外圍賽事共3個項目，包括非人形機器人參與的羽毛球、籃球和乒乓球，側重表演及與觀眾互動。

在此之前，2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松，於4月19日在亦莊鳴槍開跑。

北京 運動 馬拉松

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