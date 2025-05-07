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中國首座樂高樂園 7月5日正式開幕

中央社／ 台北7日電

中國首座樂高樂園「上海樂高樂園」正式公告將於今年7月5日開幕，據官方發布，一日票的票價分為6個級距，兒童與成人的最貴票價分別為人民幣479元、599元（約新台幣2000元、2500元）。

綜合澎湃新聞、上觀新聞，國際知名主題樂園營運集團默林娛樂（Merlin Entertainments PLC）今天正式宣布，上海樂高樂園（LEGOLAND）將於7月5日正式開園，紀念年卡、試營運門票也於今天同步發售。

報導指出，園區內24個主要的搭乘設施已進入調整階段。園區建築方面，所有建築外立面及裝潢工程即將完成。樂高樂園的旅館目前已經完工，正式移交營運。

根據官方說明，上海樂高樂園是全球第11座、中國首座樂高樂園，位於上海金山區北部，樂園占地面積31.8萬平方公尺。上海樂高樂園是專為家中有2到12歲孩子的親子家庭打造的度假區，共有8大主題區，超過75個互動搭乘設施、表演和玩樂景點，以及由超過8500萬塊樂高積木組合成數千個樂高模型。

日前園區的一日票票價也已公布，根據節假日、人潮預估情形，採取6個級距，提供多樣化選擇。

根據公告，最便宜的票是涵蓋了平日週間，但不包含節假日的「平季票」，兒童票人民幣255元、成人票319元；最昂貴的票是包含中國十一連假、春節、五一連假在內的「特別高峰日」，兒童票與成人票分別為479元、599元。此外，針對符合資格的老年人、身障者，提供8折的優惠門票。

官方估算，上海樂高樂園將在開園初期試營運，每天接待2000至5000名遊客，隨後逐步增量。下半年的遊客量將在百萬人次左右。另據去年樂高樂園參加進博會時發布的數據，預估一年遊客量會在350萬至500萬左右。

上海 樂高 票價

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