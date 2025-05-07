布達拉宮文物特展 首度入川

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
布達拉宮文物首次入川展覽。本報德陽傳真
布達拉宮文物首次入川展覽。本報德陽傳真

4月27日下午，在四川德陽三星堆博物館，世界遺產主題館首展「布達拉宮——來自高原的世界文化遺產」特展正式開幕。展覽彙集布達拉宮珍藏的佛像、唐卡、經卷、服飾等110套186件文物，其中超三分之一為首次公開亮相。

本次展覽分為「建築」、「珍寶」、「保護利用」三個部分及一個數位專廳：壁畫，通過建築藝術、珍寶文物、保護傳承三大維度，演繹了一曲布達拉宮1300年春秋的文化交響樂。

建築部分解構布達拉宮建築的空間和歷史，由千年宮殿和築山為宮兩個單元組成，通過松贊干布銅像、法王洞模型、建築構件等展品與圖文展板、建築模型、數位光影藝術裝置的有機結合，闡釋了布達拉宮的千年營建歷史嬗變和建築美學智慧。

來自高原的藝術珍品部分，由御賜珍寶、藝以載道、宮廷風華、金剛法舞四個單元組成，重現布達拉宮的館藏珍寶所承載的文化交融。

布達拉宮的保護歷程是大陸在世界文化遺產保護領域的優秀案例，展覽精選建築修繕、壁畫臨摹修復，古籍文獻保護與利用尤其是貝葉經的修復實踐，講述布達拉宮的保護利用和文化傳承和匠心獨運。

此次特展既是三星堆博物館首個世界遺產主題展，亦是布達拉宮典藏文物首次入川，以文物為紐帶，串聯起世界屋脊與古蜀文明的對話。據悉，展覽將持續至8月31日。

世界文化遺產 建築 文物

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