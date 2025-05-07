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五一假期 內地訪港旅客破91萬人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
香港「包山嘉年華2025」壓軸項目搶包山決賽，6日在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，吸引大批香港市民和遊客觀看。（中通社）
香港「包山嘉年華2025」壓軸項目搶包山決賽，6日在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，吸引大批香港市民和遊客觀看。（中通社）

香港特區政府入境事務處5日晚表示，截至當天21時，大陸「五一」假期期間內地訪港旅客約91.3萬人次，遠超去年「五一」假期5天訪港內地旅客數據（約76.6萬人次）。 　　

中新社報導，連日來大批大陸旅客到訪，帶動香港零售、餐飲、酒店等行業向好。相關業界人士預料，今年下半年訪港遊客將持續增長，帶來更多機遇，香港應繼續加強景點推廣，提升旅遊體驗，吸引更多遊客。

報導稱，假期期間，銅鑼灣、尖沙咀廣東道及中環蘭桂坊等傳統商圈和景點人流暢旺。香港特區立法會批發及零售界議員邵家輝表示，零售業界稱假期消費市道勝預期。購物旺區商戶主動推出優惠，並在社交平台小紅書推廣，吸引內地遊客。商戶反映，今年五一假期珠寶、黃金首飾、化妝品和海味銷售額比去年同期增加近三成。

五一假期，一些小而精、具有特色的香港餐廳受青睞。大坑炳記茶檔、尖沙咀蘭芳園和大澳漁村美食等吸引遊客打卡。香港餐飲聯業協會會長黃家和5日接受媒體採訪時稱，五一假期旅客增多，加之更多香港市民留港消費，對餐飲業有幫助。他相信內地遊客會不斷增加，建議特區政府把握母親節和暑期吸引旅客到港消費，並鼓勵餐廳增加電子支付服務以方便內地遊客。 　　

香港酒店業也在這個五一假期收穫頗豐。假期開始前就有業者透露，旗下酒店假日預訂率已達9成。5日在長洲島舉行的太平清醮吸引大批遊客前往體驗。有遊客表示準備留島過夜，觀看6日凌晨的「搶包山」比賽。該區區議員稱，當天長洲島內酒店和度假屋已爆滿。

為了應對旅客持續增加，適應遊客消費習慣轉變，香港各界正不斷提升硬件設施，推動「無處不旅遊」，冀優化旅遊體驗，吸引更多遊客消費。 　　

邵家輝建議，香港應提升旅遊承載力，善用科技手段在重點景區提供實時交通提醒，在景區增加餐飲和紀念品店舖。還有業者認為，特區政府可邀人氣網紅、藝術家深入不同地區，挖掘美景及地道港味飲食，打造完整的遊玩路線。

酒店 香港

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