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兩岸神農炎帝「雲拜祖」 在山西高平炎帝陵舉行

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
5月5日，「問祖炎帝 尋根高平」第十屆（乙巳年）海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間交流活動在山西省高平市舉行。取自高平市政府官方微信公眾號
5月5日，「問祖炎帝 尋根高平」第十屆（乙巳年）海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間交流活動在山西省高平市舉行。取自高平市政府官方微信公眾號

大陸積極透過宗教推進兩岸交流，其中，第十屆(乙巳年)海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間交流活動，於5日在山西晉城高平市舉行，兩岸神農炎帝宮廟同期舉辦祭拜活動，在活動大會上，線上「雲拜祖」平台也同步啟動。

據中新社報導和高平市政府發布，「問祖炎帝 尋根高平」第十屆（乙巳年）海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間交流活動5日在山西省高平市舉行。

陸方出席包括大陸國台辦副主任潘賢掌，山西省副省長湯志平，中華炎黃文化研究會會長李玉賦；台方則有中國國民黨前秘書長、台灣中華神農大帝協進會創會理事長李乾龍，台灣中華神農大帝協進會理事長李火炎，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑，大陸全國台企聯常務副會長張新政等。

據報導，當天上午，在炎帝陵前，當地民眾和台灣同胞、海外僑胞以傳統儀規拜祭始祖。台灣的神農炎帝宮廟也同期舉辦祭拜活動，線上「雲拜祖」平台同步啟動。

本次活動包括拜祖典禮和文化交流、青少年交流、婦女同胞聯誼交流、經貿交流等內容，據高平市政府，活動將進一步凝聚兩岸同胞血脈親情，增強中華民族的歸屬感、認同感和榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。

近年來，高平市持續傳承、弘揚炎帝文化，連續舉辦多年的海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間交流活動。

親情 馬英九

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