東南亞遊客赴四川 感受「冰雪奇緣」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

長期以來，東南亞是最受中國出境遊遊客歡迎的地區之一。在中國，不乏年年去東南亞的遊客，而隨著「China Travel」的持續火爆，如今越來越多的東南亞遊客將中國作為旅遊目的地。

新華社報導，四川省阿壩藏族羌族自治州黑水縣的達古冰川是全球海拔最低、面積最大、「年紀」最輕，也是距離千萬級人口的城市最近的冰川。這裡的雪峰、冰川、彩林、高原湖泊、珍稀野生動植物、濃郁的藏家風情每年都吸引著大量海外遊客。

在黑水縣城郊，34歲的藏族小夥扎西開的只有9間客房的精緻民宿，「五一」期間早已預訂一空，客人中不乏外國遊客。令他想不到的是，今年開始泰國成為他最主要的海外客源地之一。

「最近幾個月，經常有泰國客人入住我家。」扎西說，不少泰國客人通過旅行社指定要預訂民宿的雪山景房。扎西表示，正在研究給自家民宿增加一份泰語菜單。

中泰兩國互免持普通護照人員簽證協定於2024年3月1日起正式生效。一年來，四川成都與泰國的往來旅客數量增長迅速。而距離成都約300公里的達古冰川，也成為泰國等東南亞地區遊客的「心頭好」。

數據顯示，2024年全年達古冰川景區接待泰國遊客15215人次；今年至5月景區接待泰國遊客18570人次，馬來西亞遊客1898人次。

來自曼谷的潘娜拉·烏提格萊與萍娜尼帕·阿品拉賽住在扎西的民宿，這已經是她們第二次來到中國旅遊。「在這裡能走近海拔5000多米的雪山，讓人非常興奮。」潘娜拉·烏提格萊說，泰國地處熱帶，常年高溫炎熱，出國看雪山、冰川是很多人的夢想。

「曼谷飛成都只需要約3小時，無論是時間還是費用上都很實惠。」萍娜尼帕·阿品拉賽說。兩位泰國女士還一直感嘆四川風光的多樣性，「成都在高度現代化的同時，保留很多傳統和地域特色，而且3個多小時的車程就能到達冰川和雪山，這在其他地方難以想像」。

冰川 東南亞 泰國

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