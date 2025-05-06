海南低空旅遊 五一飛出新天地

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
海南三亞在五一連假湧入大批遊客體驗低空旅遊，圖為遊客搭低空直升機遊覽周遭風景。（新華社）
海南三亞在五一連假湧入大批遊客體驗低空旅遊，圖為遊客搭低空直升機遊覽周遭風景。（新華社）

直升機緩緩升空，蔚藍的大海在腳下鋪展開來，熱帶濱海城市的秀美風光盡收眼底。「五一」假日期間，海南低空經濟大爆發，從直升機觀光、滑翔傘，到跳傘、熱氣球…，來到海南的遊客發現，除了碧海沙灘，海南的天空也同樣精彩。

在海南最大的跳傘基地—三亞塔赫跳傘基地，大廳內聚集了來自全國各地的遊客，他們或滿懷期待等待登機，或跳傘歸來興奮不已，一派熱鬧景象。

三亞塔赫極限運動俱樂部有限公司總經理張恩銘介紹，基地提供多種跳傘套餐，從固定翼機型到直升機機型等，滿足不同遊客的需求。今年「五一」期間，跳傘預訂十分火爆，日均接待量比平時增長了70%左右。

張恩銘說，低空旅遊是一種新興旅遊業態，可以帶給遊客獨特的高空視角和體驗，對年輕群體來說有很大吸引力。2024年基地接待跳傘客人超過1萬人次，今年第一季度已經達到6000人次。

當前，海南低空旅遊市場主要以空中遊覽和低空跳傘為主。海南省發展和改革委員會統計，2024年海南空中遊覽和跳傘飛行起降架次分別達20.98萬架次、1.49萬架次，占全國比重分別為48%和44%，飛行小時數分別為1.12萬小時、0.36萬小時，占全國比重28%和31%，均位居全國第一。

大陸已將低空經濟連續兩年寫入政府工作報告，大力推動其發展。低空旅遊作為低空經濟在旅遊領域的創新性應用，為遊客帶來了全新的旅遊體驗，為旅遊業注入了新的活力，展現出強大的市場潛力。

大陸多地政府也積極出台政策措施，布局低空旅遊項目。包括廣州與上海，都推出低空旅遊產品供給。在海南，《海南省低空經濟發展三年行動計畫（2024-2026年）》提出，拓展低空飛行器旅遊觀光場景。支持海口、三亞等環島旅遊公路沿線市縣，結合驛站布局開通直升機、eVTOL、飛行汽車等低空旅遊觀光線路，豐富低空旅遊的形式和內容。

海南旅遊發展研究院院長陳耀表示，未來要在海南環島旅遊公路沿線大力布局低空旅遊，以旅遊公路為基本骨架，輻射海上航道、低空航線等，開發多維度的產品體系。同時推動利用海南自貿港政策對低空設備展銷和交易，進一步吸引低空設備組裝、研發和製造，逐步形成海南低空經濟產業鏈。

直升機 經濟發展 跳傘

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