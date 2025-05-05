教宗選前 陳日君：改革總是需要「因為我們是罪人」

中央社／ 台北5日電

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機到梵蒂岡出席教宗方濟各葬禮。據天主教媒體報導，陳日君在其中一次樞機團全體會議發言時表示，他到羅馬參加會議，因為教會正處於混亂和分歧的關鍵時刻，並指「改革總是需要的，因為我們是罪人」。

陳日君2022年因「612人道支援基金」被指涉嫌違反國安法被捕，之後獲准保釋。他此前獲法庭批准離港，到梵蒂岡出席教宗方濟各的葬禮。

天主教媒體「支柱」（The Pillar）4日刊登陳日君在其中一次樞機團全體會議的發言。陳日君表示，他們一群年長的樞機主教不是教宗的選舉人；他此前從病中恢復，這場病讓他瘦了10公斤；3年前他因涉嫌違反國安法被捕，獲得保釋。他相信，自己有責任來到這裡。

陳日君表示，上次他獲法庭批准發還護照出席前教宗本篤十六世的葬禮，當時只在羅馬逗留2天；這次，他獲批准10天。

陳日君在發言中分享了他與教宗方濟各相處的回憶。其中一次是在聖伯多祿廣場做完彌撒後，教宗方濟各問候一群主教。當時正值香港發生抗議活動，教宗方濟各走近他，做了個手勢並說：「拿著彈弓上戰場的人來了」。

陳日君表示，他到羅馬是為了參加樞機團全體會議，因為教會正處於混亂和分歧的關鍵時刻，在即將召開的秘密會議上，樞機主教們肩負重大責任，就是選出一位教宗，在聖靈幫助下，帶領大家恢復和諧與和平。

陳日君表示，許多信徒，包括香港教區大多數信徒，都可能為了曾經有一位偉大的改革教宗而感到高興。

陳日君說，「改革」這個詞很神奇，尤其對年輕人來說，但它也很危險。

陳日君表示，「改革總是需要的，因為我們是罪人」。但如果改革是破壞耶穌創立教會的基本要素，唯一、一至聖、至公、從宗徒傳下來的，就不是真正的改革。

下屆教宗選舉7日登場，只能由未滿80歲的樞機主教選出。陳日君無權選舉教宗，但可以提供意見與經驗。

陳日君曾多次批評教宗方濟各任內達成的梵中主教任命協議。協議內容至今一直保密。

教宗 方濟各 羅馬

延伸閱讀

方濟各才辭世…川普曬教宗服AI照挨轟！副手范斯急護航「玩笑而已」

「秘密會議」真實上演！義大利樞機主教涉詐欺定罪 宣布退出教宗選舉

5月7日選新教宗 繼任者扛財赤多重挑戰 方濟各陵寢萬人憑弔

專家：中國大陸打壓台灣缺席方濟各喪禮 影響新教宗選情

相關新聞

兩岸神農炎帝「雲拜祖」 在山西高平炎帝陵舉行

大陸積極透過宗教推進兩岸交流，其中，第十屆(乙巳年)海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間交流活動，於5日在山西晉城高平市舉行，兩...

湘潭男點奶茶備註「自殺前喝」 店員：多給1勺凍凍 別死

湖南湘潭一家奶茶店日前收到了一個特殊備註的外賣訂單。訂單上標示著「自殺臨死喝」，這條備註頓時讓店員、老闆和外賣小哥忙碌起...

致命4分鐘…湖北女大生輸液「頭孢」過敏 自行拔針仍亡

中國湖北近日發生一件輸液過敏致死事件，一名19歲大一女生陶蘭因腹痛前往宜昌市中心人民醫院西陵院區就診，被診斷為腸胃炎，接...

南京一醫院為單身女性找「精哥」 學歷身高長相任選

南京一醫院近日被爆出涉嫌違規為單身女性做試管嬰兒，引發熱議。南京秦淮區相關負責人回應表示，已第一時間成立聯合調查組，目前...

貴州翻船事故 習近平要求堅決克服麻痺思想

4日貴州省發生遊船傾覆事故，釀成10死70傷。大陸國家主席習近平罕見說出重話，要求各地區和有關部門要深刻汲取教訓，堅決克...

曾涉「千人計畫」 前哈佛教授李柏獲聘清華講座教授

曾被指控參與中國「千人計畫」的哈佛前教授李柏（Charles Lieber），已全職加入清華大學任講座教授。李柏於202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。