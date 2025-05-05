南京一醫院為單身女性找「精哥」學歷身高長相任選

南京一醫院近日被爆出涉嫌違規為單身女性做試管嬰兒，引發熱議。南京秦淮區相關負責人回應表示，已第一時間成立聯合調查組，目前查處工作正在進行，對違法違規行為將堅決徹查、嚴肅處理。

據山東廣播電視新媒體閃電新聞報導，南京南泰中西醫結合醫院明確稱可為單身女性試管助孕，25歲的精子供給方學歷、身高、長相任選，還能親自跟「精哥」見面留樣，合同約定嬰兒性別，醫院稱一個月能接30至40單。

南京秦淮區衛健委相關負責人表示，在5月4日晚發現該醫院涉嫌違規提供輔助生殖服務相關報導後，市區相關部門高度重視，第一時間成立聯合調查組，連夜到場開展調查問詢、封存有關資料、查驗暫扣相關醫療設備等措施。

另據揚子晚報報導，南京秦淮區衛健委負責人表示，5月4日晚，秦淮區衛健委發現「南京南泰中西醫結合醫院」涉嫌違規提供輔助生殖服務相關報道後，市區相關部門高度重視，第一時間成立聯合調查組，連夜到場進行調查詢問、封存相關部門高度重視，第一時間成立聯合調查組，連夜到場進行調查、封存措施目前，查處工作正在進行，違法違規將堅決徹查，依法依規嚴肅處理。

天眼查App顯示，南京南泰中西醫結合門診部有限公司成立於2023年4月，法定代表人為鄧中清，註冊資本100萬人民幣，經營範圍包括醫院管理、健康諮詢服務（不含診療服務）、醫學研究及試驗發展、自然科學研究及試驗發展等。

據河南熱線公眾號，南京南泰中西醫結合醫院建於1992年，2003年率先開展人類輔助生殖技術，開設生殖遺傳優生優育MDT門診、女性生殖內分泌與不孕門診、婦產科學與輔助生殖專家教授特許門診。