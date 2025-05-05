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大陸再傳公安事故 雲南一座礦場崩塌5人被埋

中央社／ 台北5日電

中國近來公共安全事故頻傳。繼貴州省黔西市景區昨天下午發生4艘遊船翻覆，造成10人死亡、70人受傷後，雲南省祿豐市一座礦場今天上午發生崩塌，目前已知有5人被埋，生死不明，當地相關單位已趕往現場搜救。

央視新聞報導，發生崩塌的是雲南省楚雄彝族自治州祿豐市的一座尾礦乾堆場。截至發稿為止，救援單位已初步確定5名被埋人員的位置，正依此展開搜救。

中國近來接連發生公共安全事故，造成多人死傷。4月29日，遼寧省遼陽市白塔區三里莊一家飯店發生大火，造成22人死亡、3人受傷，中共總書記習近平事後對此作出指示，要求全力救治受傷人員，防範遏制重大安全事故發生。

然而，山西省太原市一處社區4月30日就發生嚴重爆炸，造成17人受傷，其中4人重傷。由於這兩起事故在中國「五一」長假前夕接連發生，引發中國社會關注及民眾議論。

5月4日下午4時40分左右，貴州省黔西市新仁鄉烏江百里畫廊景區的六廣河水域，因為上游豪雨水位上漲，同時出現大風，造成4艘遊船翻覆，多達84人落水，最後造成10人死亡、70人受傷的慘劇。

習近平4日晚間除要求全力搶救及善後外，並直指近期「有些地方」接連發生安全事故造成「群死群傷」，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，堅決克服麻痺思想，進一步壓實各方責任，聚焦旅遊景區、大型公共場所、居民小區、返程交通等，強化安全措施，狠抓工作落實，堅決遏制重特大安全事故多發態勢。

死亡 習近平

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