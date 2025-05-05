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貴州翻船事故 習近平要求堅決克服麻痺思想

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
貴州黔西市4日下午發生翻船事故，共造成10死70傷。（新華社）
貴州黔西市4日下午發生翻船事故，共造成10死70傷。（新華社）

4日貴州省發生遊船傾覆事故，釀成10死70傷。大陸國家主席習近平罕見說出重話，要求各地區和有關部門要深刻汲取教訓，堅決克服麻痺思想。

據央視新聞報導，貴州畢節黔西市新仁鄉烏江百里畫廊景區六廣河水域4日下午4時40分許遭遇突發大風，發生遊船傾覆事故。

截至周一（5日）上午，經排查核實，這次事故造成四艘船傾覆、84人落水。已救出和找到83人，其中醫治無效死亡九人，70人尚在醫院救治（無生命危險），四人安全未受傷。最後一名失聯者在星期一中午尋獲，已無生命體徵，事故死者人數已增至10人。

報導引述黔西市人民醫院消息，事故中搜救出來的70名落水人員正在醫院中接受救治，均為輕傷。

紅星新聞4日引述事故現場一名目擊者稱，當日下午4時左右，事故發生前，現場下起了暴雨和冰雹。現場的風也特別大。

事故發生後，習近平隨即作出指示，要千方百計搜救落水人員，全力救治傷員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作。

習近平表示，「近期有些地方接連發生安全事故造成群死群傷，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，堅決克服麻痺思想，進一步壓實各方責任」，聚焦旅遊景區、大型公共場所、居民小區、返程交通等，強化安全措施，狠抓工作落實，堅決遏制重特大安全事故多發勢頭。

習近平

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