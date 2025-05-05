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貴州翻船事故最後1名失聯者尋獲 死亡增至10人

聯合報／ 大陸中心／即時報導
貴州黔西市4日發生的遊船傾覆事故，共造成84人落水，目前搜救工作已基本結束。事故共造成10人不幸罹難，70人仍在醫院救治中。（新華社）
貴州黔西市4日發生的遊船傾覆事故，共造成84人落水，目前搜救工作已基本結束。事故共造成10人不幸罹難，70人仍在醫院救治中。（新華社）

據央視新聞報導，貴州黔西市4日發生的遊船傾覆事故，最後一名失聯者已於5日12時35分許尋獲，但已不幸身亡，這也讓這起翻船事故遇難者增至10人。

據中新社報導，5月4日16時40分許，貴州畢節黔西市新仁鄉烏江百里畫廊景區六廣河水域遭遇突發大風，導致兩艘遊船傾覆、84人落水。

這起事故除造成10人不幸罹難，截至5日上午仍有70人在醫院救治中，但無生命危險。

中新社指出，事故發生後，貴州應急等相關部門第一時間趕赴事故現場指揮應急處置和救援工作，積極搜救落水人員，同時調集省級優質醫療資源全力救治傷員。

報導稱，貴州調集各方面救援力量近500人，救援隊伍分組攜專業設備不間斷開展救援；調集醫療專家全力救治，對已救出的人員，「一人一救護車」迅速送往醫院，醫療專家全力以赴開展醫療救治。

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