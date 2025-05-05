上海歡樂谷景區失火 遊客誤以為表演特效

中國五一假期期間，上海歡樂谷景區3日晚間失火，但在附近遊玩的遊客以為是表演特效。景區之後發布聲明表示，事故未造成人員傷亡，並已在4日恢復正常開放。

綜合極目新聞、封面新聞等陸媒報導，上海歡樂谷景區3日晚間7時30分許突然失火。根據遊客在網路上分享的影片顯示，火災發生在園區內市集不遠處，失火時附近舞台仍在進行表演節目。

有遊客表示，在附近遊玩的時候最初以為是表演特效，後來才知道是景區內的建築失火，之後很快看到消防人員趕到將火撲滅。

上海歡樂谷景區4日下午4時許在官方微博帳號發布聲明，指上海歡樂谷園區內一處停用建築表面裝飾物3日晚間7時36分突發火情，經園區和當地消防部門及時處置未造成火勢蔓延，無人員被困及傷亡。

聲明指出，上海歡樂谷目前正常開放，景區將進一步加強園區各項安全管理，防止類似情況發生。