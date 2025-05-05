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經期女生試穿4裙子全沾血拒買下 店家氣極嘲：開167萬車卻不賠償

香港01／ 撰文：夏洛特
江西1名女子生理期期間到服裝店試穿，不慎令4條裙子都沾到了經血。 示意圖／ingimage
江西1名女子生理期期間到服裝店試穿，不慎令4條裙子都沾到了經血。 示意圖／ingimage

損毀了商店產品，就算是不小心也應該賠償吧！江西1名女子生理期期間到服裝店接連試穿，不慎令4條裙子都沾到了經血。女子不想買下這些裙子，但店家發現裙子被弄髒後，要求女子以500元人民幣（約新台幣2090元）買下。女子卻以並非故意弄髒為由拒絕，店主氣極報警，事後更在網上嘲諷女子開得起40萬（約新台幣167萬元）的車卻不肯承擔責任賠償數百元。

綜合媒體報導，江西景德鎮有服裝店老闆於4月29日在社交平台上傳影片，表示1名女顧客在店內試穿衣服，由於女顧客剛好正值生理期，試穿的4條裙子均意外沾染血跡。

店家擔心無法再出售 要求女子買下染血裙子

店家發現裙子被弄髒後，認為沾染過血液的衣物無法進行二次銷售，就算清洗過，消費者也可能因為心理因素而影響購買意欲，故店家要求女顧客買下裙子。店家指每件裙子原價為2,000元（約新台幣8360元），提出以最低折扣價總共500元（約新台幣2090元）叫女子買下。

不過女子始終拒絕，認為生理期只是意外，她並非故意損壞裙子，故拒絕購買，更質疑店家定價是否合理。女子甚至表示「可以洗洗再賣」，並只同意支付店家相關衣物的清潔費。

店家氣極報警

由於與女子協商不果，店家決定報警，警方調解後，女子仍然拒絕賠償。老闆李女士不想再與女顧客在店內糾纏，只得自認倒霉，同意女子不用賠償但就表示會拍片放到網上，「我說妳可以不賠償，這件事我會適時的發到網上去，她說可以，後面就讓她走了」。

事後李女士只能無奈將4條裙子銷毀，並拍片指女顧客開得起40萬（約新台幣167.2萬元）的車卻不肯承擔責任賠償數千元，直言「開店10年了第1次遇見」。從影片可見，店員戴上手套以剪刀將裙子剪破後丟到垃圾收集箱。

事件引起熱議，有人表示「這是故意的吧，換下來了就應該看到了啊」、「1件沒發現就算了，4件上都有，那不就是故意的麽」、「還讓店家賣給別人，這是怎想的」。

涉事店家於4月30日在抖音上傳握手照，疑說明事件後續，指「在相關部門的協調下，糾紛圓滿解決！當事人也誠懇地道歉了」，不過就未有透露女子是否有賠償。

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文章授權轉載自《香港01》

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