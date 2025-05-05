五一出遊超辛苦 上千遊客深夜滯留張家界高喊退票

多名網友上周五稱，湖南張家界國家森林公園出現景區擁堵問題，上千名遊客深夜滯留山上大喊「退票！」。對此，中共張家界市武陵源區委旅遊工作委員會發布情況通報，稱對所有受影響的遊客表示誠摯的歉意。

據澎湃新聞上報導，多名網友5月2日通過社交平台反映稱，湖南張家界國家森林公園出現景區擁堵問題，天梯排隊三小時拍攝不到兩分鐘，晚上排隊七、八個小時才下山，上千名遊客深夜滯留山上大喊退票。

撥打張家界國家森林公園客服熱線，工作人員說，五一假期景區內客流量會比平時大一些，「但都是正常疏散，就是排隊的時間要長一點」。

據張家界武陵源區政府官方微信公號「武陵源發布」消息，張家界市武陵源區委旅遊工作委員會辦公室4日就此發布通報稱，張家界市武陵源區上周五客流激增，當晚返城車流高峰時段，南門至武陵源城區的部分路段出現擁堵，車輛通行受阻，導致接駁的城景客運專線車輛通行效率降低，部分遊客在景區南門外棲鳳崗亭候車處滯留。

通報續說，情況發生後，立即加大交通疏導力度並增加接駁車輛，遊客在晚上9時53分全部接送完畢。

通報提到，為做好「五一」假日旅遊接待工作，武陵源區採取了涉旅崗位工作人員全員上崗、提早開放景區、延長服務時間、分時分站預約等措施，但仍然存在遊客乘坐電梯、纜車、環保車排隊時間較長等現象。

通報指出，這反映出武陵源區在旅遊高峰時段的綜合管理能力方面還存在較大差距，並稱對所有受影響的遊客表示誠摯的歉意。「我們將深刻汲取教訓，科學實施景區限流、優化分時分站預約、強化交通疏導和運力保障等措施，切實提升旅遊管理和接待服務水平」。