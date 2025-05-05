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野外燒烤遇卡式爐爆炸 7人炸傷被包成「木乃伊」

香港01／ 撰文：林芷瑩
網友稱自己和鄰居兩家人在野外燒烤，卻遇卡式爐爆炸，7人炸傷被包成「木乃伊」。 示意圖／ingimage
網友稱自己和鄰居兩家人在野外燒烤，卻遇卡式爐爆炸，7人炸傷被包成「木乃伊」。 示意圖／ingimage

5月3日，北京一網友稱，自己和鄰居兩家人在野外燒烤，卻遇卡式爐爆炸，7人炸傷被包成「木乃伊」。

當事人陳先生稱，當時大家準備吃飯，「突然間炸了，那麼小的罐子沒多大，把我們7個人炸成這樣，不同程度的受傷，嚴重的人甚至已經住院」。他表示，爐具僅第二次使用，剛購入一個月，建議大家盡量少用卡式爐。

卡式爐是一種以瓶裝瓦斯為主要燃氣，用火直接加熱的非固定烹飪廚具。卡式爐有一個過壓保護裝置，當溫度過高造成壓力過大時，卡式爐就會通過彈簧帶動門扣，強制彈出燃氣瓶。

不過，作為一個機械固件，過壓保護裝置使用後有可能失效，因此要定期檢查卡式爐的過壓保護裝置能否正常使用，以免發生危險。

卡式爐氣罐瓶身較薄，運輸途中可能會因擠壓碰撞而發生變形。使用氣罐前，一定要仔細檢查氣罐表面是否有破損，是否漏氣。嚴禁將罐體傾斜、倒置。使用卡式爐時要讓氣罐遠離熱源，否則熱量會通過鍋具傳遞至氣罐處，引起爆炸。

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文章授權轉載自《香港01》

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